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Липсата на време е големият минус за и.д. селекционер преди дебюта утре

Футболистите са жадни да се докажат, увери Атанас Рибарски в Исландия

Днес, 19:47
Временният селекционер Атанас Рибарски (на преден план) се е запътил към входа на софийското летище преди заминаването за Исландия, а зад него е един от асистентите му - бившият национал Васил Божиков.
Фейбук/БФС
Временният селекционер Атанас Рибарски (на преден план) се е запътил към входа на софийското летище преди заминаването за Исландия, а зад него е един от асистентите му - бившият национал Васил Божиков.

Временният селекционер на националния отбор по футбол на България Атанас Рибарски е мотивиран докрай да дебютира успешно, но е притеснен от липсата на време за работа с футболистите. Той тренира отбора само в четвъртък, преди днес групата да замине за Исландия, където утре ще гостува в мач от група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите.

"Бяха два интензивни дни, в които не разполагаме с необходимото време. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация и в максимално къс и кратък вариант да я представим на играчите. За два дни едва ли мога да променя много неща. По-скоро трябва да имаме точни и ясни насоки във всяка една фаза на игра. Най-голямото предизвикателство беше да намерим най-краткия възможен път към играчите и да ги запознаем с информацията за следващия противник, както и максимално кратко с това, което искаме", каза Рибарски и добави, че повече са гледали записи на съперника, отколкото са тренирали.

Той отказа да спомене слабите страни на Исландия, но подчерта силните: "Доста качество в атака. Най-силната им страна е, че отборът играе заедно от доста време и през последните години има страхотно израстване и успя да участва на два големи форума. Доста силна страна е и директният футбол, който практикуват. Противникът е много силен на статични положения."

Въпреки това Рибарски е оптимист: "Искам да играем като отбор. Вярвам изключително много на футболистите, защото и ние имаме доста качествени играчи. Мисля, че ще стане един хубав мач. Феновете ще видят едни момчета, които желаят да се раздадат за страната си. Виждам, че футболистите са жадни да се докажат и да се покажат на европейски форум."

Един от последните проблеми пред и.д. селекционер е отпадането на контузения Теодор Иванов, което означава, че в центъра на отбраната ще застане друг играч до капитана Кристиан Димитров.

Въпреки че Исландия влиза като фаворит в мача, техният селекционер Арнар Гунлаугсон предупреди: "Ще бъде труден мач срещу ранено животно, а ранените животни са опасни."

Двубоят между Исландия и България утре е от 19:00 ч. наше време и ще се предава по Max One. Главен рефер ще бъде унгарецът Балаж Берке.

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Ключови думи:

мъжки национален отбор, Атанас Рибарски, Лига на нациите

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