Българските борци още чакат първи медал от световното

bul-wrestling Кирил Милов (вляво) ще има шанс утре да спечели първия си бронзов медал от световни първенства след двата сребърни от 2018 и 2022 г.

След първите два дни на световното първенство по борба в Астана (Каз) българските състезатели все още не са спечелили медал. В началото на шампионата са схватките по класическа борба, за които в последния момент новоизбраното ръководство на федерацията направи промени и вкара отстранените досега състезатели на ЦСКА и назначи за треньор на националите наставника им в "червения" клуб - Сослан Фарниев.

Първият шанс за отличие бе изтърван от Стоян Кубатов. Вчератой записа три победи - над Джоел Адамс (САЩ) с 3:1 т., Али Арсалан (Сър) с 10:1 (техн.туш заради разликата от 8 т.) и Мерей Маулитканов (Каз) с 4:3. После обаче бе туширан на полуфинала от Александрин Гуцу (Молд) и тази вечер излезе в схватка за бронзовия медал срещу Шиав Мамедов (Блрс), който го тушира и така Кубатов завърши на 5-о място.

Трикратният еврошампион и двукратен сребърен медалист от световни първенства Кирил Милов (кат. 97 кг) пък днес не можа да стигне до финала. 29-годишният дупничанин започна с технически туш (10:0 т.) срещу Владлен Козлюк (Укр), а после победи с 3:2 унгареца Алекс Сьоке, когото надви на финала на Евро 2026 в Тирана. На 1/4-финала Милов тушира казахстанеца Ислам Евлоев след 1:49 мин. на тепиха.

Но и тази година българският ас се прости с надеждата да стигне най-после до световното злато, защото на полуфиналите отстъпи с 5:7 пред Кирил Маскевич (Блрс), който по този начин се реваншира за загубата с технически туш (0:10) от Милов във II кръг на европейското в Тирана. Утре Кирил ще се бори за бронза с противник, преминал репешажите.

Утре в елиминациите се включва нова порция борци на ЦСКА, заявени в последния момент за световното - двукратният еврошампион Едмонд Назарян (63 кг), Абу-Муслим Амаев (67кг ) и олимпийският шампион Семен Новиков (87 кг).