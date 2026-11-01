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Световният шампион Новиков се раздели изненадващо с треньора си

Сослан Фарниев сам съобщи, че борецът няма да поднови договора си с него

Днес, 16:02
Семен Новиков позира с треньора Сослан Фарниев (вдясно) при посрещането на софийското летище в четвъртък, но още тогава и двамата са били наясно за предстоящата раздяла.
БГНЕС
Семен Новиков позира с треньора Сослан Фарниев (вдясно) при посрещането на софийското летище в четвъртък, но още тогава и двамата са били наясно за предстоящата раздяла.

Олимпийският и световен шампион в класическата борба Семен Новиков се е разделил с личния си треньор Сослан Фарниев. Новината съобщи самият Фарниев в профила си в "Инстаграм", като лаконично обясни, че 28-годишният борец е решил да не поднови договора си с него.

"Тригодишният работен договор приключи!!! Официално обявявам, че приключих работата си с Новиков! Пожелавам бъдещи успехи, тази глава приключи, продължаваме напред", написа Фарниев.

Семен Новиков спечели именно под ръководството на Фарниев олимпийската титла от игрите в Париж през 2024 г., а тази седмица извоюва и първата си световна титла - на шампионата в Астана. Състезателят все още не е посочил следващия си наставник.

Фарниев продължава да е треньор на голяма част от класиците - тези, които тренират в спонсорирания от Гриша Ганчев клуб ЦСКА. Руският специалист обаче има конфликти с останалата част от отборите. На държавното първенство през януари 2025 г. 178 борци от 26 клуба отказаха да се състезават заради правила, наложени от Фарниев. Тогава той подаде оставка като селекционер на класиците, но по-късно я оттегли.

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