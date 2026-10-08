Опозицията в борбата се обедини срещу Станка Златева

тв скрийншот Тази пролет се стигна до компромис между борците на ЦСКА и БФБорба, което позволи на Кирил Милов да спечели третата си европейска титла

Опозицията срещу Станка Златева за президентския пост в БФБорба се обедини в единин фронт само 9 дни преди изборното общо събрание на 17 октомври.

Бившият национал, личен наставник на Биляна Дудова и елитен съдия по борба Мирослав Гочев, чиято кандидатура беше издигната от шест клуба от бургаска и сливенска област, публично се отказа от съревнованието. Гочев застана зад другия претендент за поста на Златева - Тодор Ангелов, световен вицешампион от 1991 г.

"Аз и моите съмишленици се събрахме и решихме да направя отвод на кандидатурата ми за председател и да направя така, че всички мои поддръжници да подкрепят г-н Тодор Ангелов - каза Гочев на пресконференция в пресклуб "Бългаирия". - Не ми влияе дали ще съм президент. Не съм се целил да бъда фигурата, която да ръководи институция. Аз съм в борбата от много малък и за мен е важно тя да върви напред. Виждам в лицето на г-н Тодор Ангелов съмишленик и като по-малък ще отстъпя моите гласове към него. Той е бил в тази област, разбира доста неща и е добър бизнесмен. Покриваме се с него в доста неща и искам да направя жест да преминат моите хора към г-н Ангелов. С него щяхме да вземем различни гласове и с тях можеше да не успеем да сменим това ръководство, срещу чиято работа скачат всички".

Зад гандидатурата на Тодор Ангелов стои голяма част от бившето ръководство на БФБорба, включително бившият спонсор на федерацията Гриша Ганчев и легендата и бивш президент Валентин Йорданов, които на 13 октомври също ще направят съвместно изявление.

А 5-кратната европейска шампионка Биляна Дудова днес обяви: "Като цяло федерацията е откликвала на моите желания, но липсва комуникация и професионализъм. Искам в бъдеще да го има това нещо и да работим за успехите на страната ни."

Тя е единствената състезателка, която ще представя България (в кат. 62 кг) на световното първенство от 24 октомври в Астана (Каз).

Но пък олимпийският шампион Семен Новиков (кат. 87 кг) и трикратният №1 в Европа Кирил Милов (кат. 97 кг) за втора поредна година са извън състава за световното. Причината отново е напрежението между клуба им ЦСКА и ръководството на федерацията, с президент Станка Златева.

Миналата есен Новиков и Милов бяха извадени от състава за световното в Загреб, защото не се съобразиха с наложеното правило да водят централизирана подготовка и бяха извадени от националния отбор. Сега ситуацията се повтаря и от БФБорба потвърдиха пред БНТ, че всички състезатели на ЦСКА, сред които Новиков и Милов, са отказали да се включат в общите лагери, като са настоявали да се подготвят (както и миналата година) отделно, при клубния си треньор Сослан Фарниев, който бе уволнен от Станка Златева веднага, след като тя встъпи в длъжност през пролетта на 2025 г.

Тъй като борците на ЦСКА нямат подписани договори с федерацията, в класическия стил България ще бъде представена само от трима - Димитър Георгиев (72 кг), Стаян Кубатов (77 кг) и Айк Мнацаканян (82 кг).

Световната федерация (UWW) допуска промени в заявките до 72 часа преди меренето на кантар за всяка категория и това дава крехка надежда да се стигне до компромис, както за Евро 26 в Тирана тази пролет. Тогава Милов и Новиков бяха включени в състава и спечелиха съответно златен и сребърен медал.

В свободния стил в Астана ще се бори другият ни олимпийски шампион от Париж 2024 - Магомед Рамазанов (кат. 86 кг). Той също не участва на световното в Загреб 2025, но тогава причината бе контузия, а не проблеми с федерацията. Освен дагестанеца с български паспорт в отбора са още петима борци - Микяй Наим (61 кг), Шамил Мамедов (65 кг), Ахмед Батаев (92 кг), Ахмед Магамаев (97 кг) и Георги Иванов (125 кг).

"На световното първенство, който каквото може да си вземе. Там се решава всичко - като видиш жребия, като видиш как се чувстваш. Аз съм ходила на световно и не знам какво ще стане. Никой не знае. Знаете, че там е битката. Целият свят работи за това световно първенство. Каквото си вземем, това е. Ние по принцип заслужаваме много, ама...", коментира президентът на Българската федерация по борба Станка Златева пред БНТ.