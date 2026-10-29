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Биляна Дудова спечели третия медал за България от световното по борба

Единствената ни представителка в женския турнир стана трета до 62 кг

Днес, 17:22
Световната шампионка и четирикратен европейски първенец Биляна Дудова стигна до мач за бронзовия медал в Астана и го спечели.
БФБорба
Световната шампионка и четирикратен европейски първенец Биляна Дудова стигна до мач за бронзовия медал в Астана и го спечели.

Единствената ни представителка в женската борба на световното първенство в Астана (Казахстан) - Биляна Дудова, спечели бронзов медал в кат. 62 кг. В схватка за третото място тя спечели с 5:2 срещу шведката Сара Линдборг, европейска вицешампионка от миналата година.

Българката заслужи точка заради пасивност на съперничката и веднага след това я изнесе от тепиха за 2:0. През втората част Дудова поведе с 4:0, а шведката върна две точки в последните секунди. След края треньорският екип на Линдборг оспори резултата, но съдиите не видяха повече точки в движението на Линдброг и присъдиха още една на българката за крайното 5:2.

Така Биляна Дудова, която е четирикратна европейска шампионка, спечели първия си бронзов медал от световно първенство и вече има пълен комплект. Тя е шампионка на планетата от 2021 г. в кат. 59 и вицешампионка от 2018 г. в кат. 57. До мача си за бронза днес тя победи в първо намибийката Кавелишимве Ейбрахам с 13:2 и на 1/4-финалите Вероника Иванова от Беларус с 3:2, а на 1/2-финала отстъпи с 2:5 на Адауго Нвачукву (САЩ).

Това бе трети медал за България от първенството в Астана. Във вторник Семен Новиков спечели световна титла, а в понеделник друг от класиците ни - Кирил Милов, стигна до бронз.

Днес стартираха и първите ни двама представители в свободния стил. Шамил Мамедов започна с три победи и достигна до 1/2-финал в кат. 65 кг, но там отстъпи на европейския шампион от 2023 г. Вазген Теванян с 1:2 в много оспорван двубой. В него и двамата борци заложиха основно на защитата. Българският национал бе наказан два пъти за пасивност, а арменецът - веднъж, което донесе и победата на Теванян. Съперникът на Мамедов в утрешния мач за третото място ще бъде определен след репешажи.

Ахмед Магамаев отпадна още на 1/8-финалите след загуба с 4:5 от олимпийския вицешампион Гиви Мацарашвили (Грузия) в кат. 97 кг.

В петък участието си започват Микяй Наим (61 кг), Магомед Рамазанов (86 кг) и Георги Иванов (125 кг), а в събота - Ахмед Батаев (92 кг).

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