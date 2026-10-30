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Шамил Мамедов се размина с първи значим медал за България

Денят на световното първенство в Астана беше неуспешен и за четиримата ни борци

Днес, 16:30
Шамил Мамедов стигна до мач за третото място на първото си голямо първенство, на което се състезава за България, но в крайна сметка загуби и остана пети.
БФБорба
Шамил Мамедов стигна до мач за третото място на първото си голямо първенство, на което се състезава за България, но в крайна сметка загуби и остана пети.

Шамил Мамедов пропусна да спечели първия си медал за България от голям шампионат. В днешния ден на световното първенство по борба в Астана (Казахстан) 25-годишният състезател загуби с 4:5 в много оспорван мач за третото място в кат. 65 кг. от иранеца Рахман Муса Амузадхалили, който е №1 в света за 2025 г. и олимпийски вицешампион от Париж 2024. 

Това е първото голямо състезание за родения в Дагестан Мамедов, който до края на м.г. представлява Русия. Най-големият му успех до този момент при мъжете е бронзов медал от световното първенство в Белград през 2023 г., когато се състезава под неутрален флаг. За България той вече има едно отличие - титла от Гран При турнир в Монголия през юни.

По пътя си до днешния мач за бронза Шамил Мамедов победи вчера германеца Нико Мегерле с 11:0, аржентинеца Агустин Дестрибац със 7:3 и киргистанеца Таирбек Жумашбек Улу с 6:0, а на 1/2-финала загуби от арменеца Вазген Теванян с 1:2. След неуспеха срещу Амузадхалили нашият борец остана на пето място в крайното класиране.

По-рано днес трима от другите ни представители в свободната борба приключиха безславно участието си. Олимпийският шампион Магомед Рамазанов в кат. 86 кг отстъпи с 3:5 на старта срещу иранеца Камрат Гасемпур, двукратен световен шампион. Микяй Наим загуби също почна със загуба - с 2:12 срещу индиеца Нихит Нихил в кат. 61 кг. Само Георги Иванов в кат. 125 кг записа победа срещу бразилеца Габриел Силва с 4:0, но след това бе туширан от Мохсен Сияр (Гер) на 1/8-финалите. По-нататък съперниците и на тримата допуснаха поражения, с което лишиха нашите от шанс за репежаши.

Утре участие започва последният ни борец на това първенство - Ахмед Батаев (92 кг). До момента България е с три спечелени медала - злато на Семен Новиков и бронзови отличия на Кирил Милов и Биляна Дудова.

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