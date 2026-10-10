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"Ботев" (Пд) победи в памет на убития си собственик

Препълнен стадион и клубовете от Първа лига почетоха инициативата "Всички за Илиян"

10 Окт. 2026
Представители на клубове, БФС и фенски организации поставят венци пред транспарант с лика на Илиян Филипов на фона на препълнените трибуни на ст. "Христо Ботев".
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Представители на клубове, БФС и фенски организации поставят венци пред транспарант с лика на Илиян Филипов на фона на препълнените трибуни на ст. "Христо Ботев".

"Ботев" (Пд) спечели с 1:0 домакинството си срещу "Славия" в мач от XI кръг на Първа лига, който беше много емоционален за привържениците, футболистите и треньорския екип на пловдивчани.

Трибуните на стадион "Христо Ботев" бяха изпълнени с 18 000 фенове, които бяха дошли да отдадат почит на убития на 30 септември собственик на "Ботев" (Пд) Илиян Филипов. Вечерта премина под девиза "Всички за Илиян", като привържениците на отбора бяха приготвили специална хореография.

Преди мача венци бяха поднесени от името на останалите клубове от Първа лига, които бяха пратили свои представители, от името на БФС (начело с изпълнителния директор Андрей Петров), както и от фенски организации от цялата страна. Футболистите на "Ботев" пък бяха със специални екипи с лига на Филипов.

А след като пловдивчани поведоха в резултата в 46-ата минута, авторът на гола Алберто Салидо най-напред посвети попадението на Филипов. Испанецът се разписа, след като получи топката от Мауро Родригес. Привържениците на "Ботев" влязоха в главната роля на два пъти и по време на самия мач - в 7-ата и 51-ата минута, когато запалиха от трибуните факли и димки, което наложи прекъсване на срещата за по 10-ина минути.

Ботев Пловдив – Славия 1:0 /репортаж/
Date: 10-10-2026 ,Watch the Condensed Game from Botev Plovdiv vs. Slavia Sofia, 10/10/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Botev Plovdiv, TeamB: Slavia Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
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ОТЗИВИ

Треньорът на "Ботев" (Пд) Станислав Генчев също беше емоционален след края: "Победата е напълно заслужена. "Славия" е доста неудобен съперник на нашия терен. Безкрайни благодарности за раздаването и подкрепата на трибуните. Знаехме, че ще е трудно, но всичко, което се случи... това беше най-трудният ми мач в кариерата. Гледахме нашето поведение да не повлияе на футболистите. Този мач имаше огромна тежест. Бяхме задължени да победим. Този мач е по-важен от финал за Купата на България. Алберто Салидо е поливалентен, отбелязва във втори пореден мач. Това ще му даде самочувствие. За мен е много важно, че побеждаваме и не допускаме гол. Днес играта ни в защита беше може би най-добрата, нямаше положение за противника. Нашите фенове са изключително важни. Една от мечтите на г-н Филипов беше стадионът да е непрекъснато пълен, другата му мечта беше да играем в Европа, надявам се да я сбъднем."

Колегата му от "Ботев" (Пд) Ратко Достанич каза: "Направихме хубав мач, дадохме всичко от себе си. Не мога да кажа лоша дума за момчетата, дадоха максимума. Първото бяхме по-добрият отбор, второто излязохме с доста проблеми. Имаше голямо напрежение, много фенове. Пред такава публика иска да играе всеки футболист. Доста мачове загубихме заради наши грешки, опитваме да го чистим на тренировка, може би е малко и психологически проблем."

Испанецът Алберто Салидо (с мустаците) сочи небето и посвещава гола си срещу "Славия" на паметта на убития собственик на "Ботев" (Пд) Илиян Филипов.
Фейсбук/Ботев Пловдив Испанецът Алберто Салидо (с мустаците) сочи небето и посвещава гола си срещу "Славия" на паметта на убития собственик на "Ботев" (Пд) Илиян Филипов.
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