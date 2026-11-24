СПОРТАЛ Станислав Генчев по време на неделния мач срещу ЦСКА, който се оказа последен за него като треньор на "Ботев" (Пд).

Станислав Генчев вече не е треньор на "Ботев" (Пд). От клуба обявиха, че се разделят по взаимно съгласие с 45-годишния треньор.

"ПФК "Ботев" (Пловдив) изказва своята благодарност за професионализма, отдадеността и постигнатите резултати на Станислав Генчев, както и на треньорския щаб в лицето на Живко Миланов, Йордан Господинов и Данаил Иванов, и им пожелава успехи в бъдещите професионални начинания", обявиха от пловдивския клуб.

Решението е много изненадващо, тъй като отборът се представяше добре по време на втория период на Генчев като треньор на "Ботев", започнал на 27 май. От началото на сезона тимът записа 7 победи, 3 равенства и 5 загуби в Първа лига, като е на пето място във временното класиране. Отделно достигна и до 1/8-финалите за Купата на България.

"За хората, които са във футбола и следят нещата из късо, не трябва да се приема като голяма изненада предвид идването на новото спортно-техническо ръководство. Най-нормалното нещо беше да се разделим по взаимно съгласие. Аз оставам с изключително добри чувства към "Ботев" (Пловдив) за шанса, който ми беше даден тук. Благодаря на всички хора, с които работихме заедно. Благодаря и на феновете за подкрепата. Страшно полезен престой за мен и смятам, че и резултатите не са толкова лоши. Причината за раздялата не са спортните резултати, тъй като, ако погледнете последните три месеца, или по-точно последните 8 кръга, "Ботев" (Пловдив) е на първо място с най-много спечелени точки, с най-много вкарани голове за последните 8 кръга", обяви Генчев пред "Дарик радио" и Dsport.

Генчев бе поканен да се завърне в "Ботев" от покойния вече собственик на клуба Илиян Филипов, който беше застрелян на 30 септември. След смъртта на Филипов от "Ботев" започнаха търсене на нов главен акционер и в момента вървят финални преговори с бизнесмена Мило Борисов, собственик на "Телематик Интерактив България" ЕАД - оператор на букмейкъра "Палмс Бет".

Предполага се, че Борисов държи да доведе със себе си екип, на който да разчита, включително и нов треньор. Дори вече има варианти за следващ наставник на "жълто-черните" - Александър Томаш или Ясен Петров.

Засега е обявено, че "Ботев" ще бъде воден от Лъчезар Балтанов в предстоящото гостуване срещу "Черно море" в събота в XVI кръг на Първа лига.