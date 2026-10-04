Маратонки и татуировки оставиха в ареста обвинения за разстрела в Пловдив

Пловдивският окръжен съд остави за постоянно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, който е обвинен от прокуратурата за разстрела на собственика на ПИМК Илиян Филипов в Пловдив. Според магистратите "няма нито едно доказателство, което да всее съмнение или подозрение, че друго лице е автор на престъплението". Съдът остави Магеров в ареста, защото имало обосновано предположение, че именно той е извършител и че има опасност да се укрие.

Съдия Петко Минев заяви, че са налице множество записи от камери, експертни справки и разпити на свидетели, които водят до извода за съпричастност. "Оръжието към този момент не е намерено, липсват и преки очевидци", уточни съдията.

Веднага след това обаче той обясни, че е налице една верига ог доказателства, които добре и логично са свързани. Съдията разказа, че трупът на Филипов е бил открит от 30-годишна жена, с която застреляният имал отношения. Тя се е прибирала с 9 - годишната си дъщеря от мач в Пловдив към апартамента, в който живеела заедно с Филипов. Той я оставил и потеглил към Марково. След като влязла в кооперацията, жената видяла, че асансьорът е на петия етаж - там бил и нейният апартамент, но на етажа живеели само тя и Филипов. Притеснила се, а секунди по-късно чула стъпки. Видяла, че човек с маска и с качулка слиза по стълбите, а в дясната ръка държи пистолет. Мъжът минал покрай нея и излязъл от сградата. Това се виждало и на камерите. Жената позвънила на Филипов, разтревожена и му съобщила, за мъжа с пистолета. Бизнесменът вече бил в Марково, но казал, че ще се върне. Тя предложила да звъне на 112, но той казал, че е близо и ще се върне. Слязъл от автомобила, влязъл в сградата, но на партера нямало ток и той казал на жената да му светне. Тя светнала и в същия момент чула изстрел. Притеснена, влязла в кухнята и взела нож. След това слязла долу на партера, където намерила простреляния бизнесмен. Разпищяла се, от другите жилища излезли съседите. Едва след това жената позвънила на 112, разказа съдията.

На 50 метра от сградата е имало камера, която е заснела движенето на всички влизащи и излизащи от комплекса. От огледа на записите, а и от останалите прегледани камери, се вижда маршрутът на лицето още от 23 часа до напусканет му на Пловдив. Мегеров се е движил с червено пежо с с черен покрив. В 23 часа е паркирал в зелените площи до "Пещерско шосе". В 23.19 минути е забелязан да слиза и да се движи към мястото на убийството. В 23.21 часа е завил към задната част на кооперацията, съседна на тази, в която живеела жената. В 0.20 часа влиза в сградата, в която е извършено убийството, а 11 минути по-късно джипът на жената паркира отпред и тя влиза във входа. Минута по-късно камера заснема мъж с качулка, който излиза. Следващите 15 минути мъжът изчаква встрани от сградата. В 1.01 минути пристига джип, от който слиза Филипов, който влиза в кооперацията. Мъжът влиза веднага след него.

В 1.04 минути същият мъж е засечен да тича в посока "Пещерско шосе". Пресича булеварда и се качва в червеното пежо. Камерите проследяват движението му в целия град. В 1.15 часа колата е засечена да завива към Панаира по бул. "България". На ул. "Седянка" е засечен отново. Там в 1.20 камера го хваща да хвърля в контейнер маратонки и дрехи. След това потегля отново с пежото по бул. "Дунав" и влиза в "Гагарин". Там е паркиран друг автомобил, собственост на сестрата на Мегера. Извършителят е заснет вече без качулка, с къс панталон. Има специфични белези на коленете. На този запис, вече без маска и качулка, криминалистите разпознават Славчо Мегеров. По походката, татусите и показанията на жената, те бързо стигат до Мегеров. В 1.55 часа той отново сменя колите и тръгва със собственото си Ауди RS6 към София. 48 минути след убийството Мегеров вече е на магистралата.

Ден след убийството, пежото е открито до блока на сестрата на Мегера и е иззето. При разпита сестрата е заявила, че не знае дали брат й е ползвал автомобила, но е съобщила, че има два ключа. Иззети са отпечатъци от волана и бутилка минерална вода. По тях има следи от Мегеров. Според съда това свързва Мегеров с колата и управлението й.

Полицаите са открили и маратонките, изхвърлени в контейнера. Камерата е заснела клошар да вади обувките, а след това той съобщил, че ги е продал на друг клошар за 2 евро. Назначената експертиза доказва, че грайферите на въпросните маратонки съвпадат напълно със следите от кръв и прах на местопроизшествието.

От аутопсията и изготвената справка е установено, че причината за смъртта е 1 изстрел, входната рана е под окото и няма изходна рана, което означава, че куршумът е влязъл под наклон.

За първи път покрай делото за мярката се появи като официална версията, че нерегламентирани спортни залози и неуредени финансови отношения може да се окажат в основата на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

Пред медиите след произнасянето на съда Димитър Молев посочи, че водещ мотив за убийството на Илиян Филипов вече е голяма сума пари от нерегламентирани спортни залози. „В различните свидетелски показания се говори за суми между 15 000 и 20 000 лева, давани от убития на обвиняемия за различни спортни събития, до няколко... да кажем няколко крупни суми. След това обвиняемият е трябвало да изплати сумата на убития", каза прокурорът.

Прокуратурата твърди, че Мегеров е дължал значителна сума на Филипов и именно финансовият спор е вероятният мотив за убийството. Точният размер на предполагаемия дълг все още не е установен. Данните за него са получени от показания на хора от близкото обкръжение на жертвата.

Адвокат Диляна Аговска, която защитава Славчо Мегеров, оспори основателността на искането за постоянно задържане. Тя акцентира върху липсата на преки доказателства, неоткритото оръжие и отсъствието на ключови експертни заключения.

Според нея по делото няма пряк свидетел, който да е видял самото убийство, както и категорични експертни резултати, свързващи клиента ѝ с извършеното престъпление. Защитата смята, че на този етап обвинението се основава предимно на предположения и косвени данни.

„При дела с такава тежест експертизите и справките се изготвят за часове. Тук такива липсват. Пита се къде са преките доказателства?“, коментира Аговска пред журналисти. Тя обърна внимание и на публичните изявления по случая. Според адвоката обвиненията, отправяни от високи институционални трибуни, нарушават презумпцията за невинност и поставят под риск правата на обвиняемия.

В съдебната зала Славчо Мегеров заявил, че не е извършител на престъплението, и призовал да не бъде осъждан предварително. Според защитата той допуска, че може да бъде превърнат в „удобна жертва“ заради грешки от миналото си, но се надява истината да бъде установена.

Определението за задържането му под стража не означава произнасяне по вината. Тя може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда, каза адвокатката.