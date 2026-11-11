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Прокуратурата потвърди за втори задържан за убийството на Илиян Филипов

Той е 42-годишен мъж, който вече е привлечен като обвиняем в качеството на помагач

12 Ноем. 2026Обновена
До този момент МВР твърди, че срещу Славчо Магеров има неопровержими доказателства, но може да се окаже, че това не е точна така
До този момент МВР твърди, че срещу Славчо Магеров има неопровержими доказателства, но може да се окаже, че това не е точна така

Прокуратурата потвърди, че има втори арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. В официално съобщение на държавното обвинение се казва че на 11 ноември 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив е привлякла като обвиняем А.Д., на 42 г.. Той е обвинен за това, че на 30.09.2026 г. в гр. Пловдив като помагач е улеснил вече арестувания Славчо Магеров  умишлено да умъртви Филипов.

Новият обвиняеме задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него. 

Затова, че полицията е задържала втори човек за убийството на президента на футболния клуб "Ботев" и собственик на фирмата ПИМК Илиян Филипов стана известно още сряда. 

Единственият задържан по случая до момента беше Славчо Мегеров. Той беше арестуван показно в столицата часове след убийството на Филипов. МВР и вътрешният министър Иван Демерджиев твърдят, че доказателствата срещу Магеров са безспорни. Той обаче не се признава за виновен. 

42-годишният втори задържан е от Пазарджик. Той е обвинен като помагач, а не като физически извършител на престъплението. Това натъртиха по-късно на специален брифинг наблюдаващия прокурор Димитър Молев и директора на ОДМВР – Пловдив Васил Костадинов.

"Няма никакво съмнение кой е физическият извършител. Помагачът е лице, което е спомогнало на физическия извършител да осъществи своите действия. В случая му е помагал чрез логистика“, обясни прокурор Молев.

Вторият обвиняем е бил обявен за издирване след проведени оперативни действия. Впоследствие е открит в жилище в Пазарджик и задържан. Не е оказал съпротива. По информация на разследващите той се е укривал, като е бил установен в близост до дома си.

От прокуратурата съобщиха още, че оръжието, с което е извършено убийството, е открито и му е направена експертиза. Резултатите дават категорична връзка между намерения пистолет и престъплението. Има категорични доказателства, че именно с него е извършено убийството.

Прокурорът уточни, че към момента няма данни новият задържан да е свързан с черно тото.

Мъжът е криминално проявен и осъждан. По информация на полицията през 2009 г. е получил ефективна присъда, която е изтърпял. Васил Костадинов потвърди, че задържания е бил част от организираната престъпна група „Монопола“ и е осъждан за участие в нея.

Прокурорът посочи и извършени от него предходни престъпления, свързани с разпространение на наркотици, рекет и закана за убийство.

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