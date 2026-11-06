Прокуратурата обяви за намерен пистолета от убийството на Филипов

Оръжието, с което е убит пловдивският бизнесмен Илиян Филипов, е намерено. Това съобщиха едновременно от прокуратурата и МВР с идентични изявления. В тях обаче не липсват данни кога и къде е открито въпросното оръжие. Казва се само, че "при проведени действия по разследването (...) е открито огнестрелното оръжие, с което е извършено престъплението. То е приложено по делото като веществено доказателство".

И двете институции заявяват, че на този етап не може да бъде предоставена повече информация и не се предвиждат изявления от техни представители

Филипов, който беше собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив и на огромната транспортна и логистична компания "ПИМК", беше убит в края на септимри. Почти веднага след това беше арестуван Славчо Мегеров. За него ръководството на МВР обяви, че със сигурност е физическият извършител на разстрела и затова имало много доказателства. Тогава обаче разследването нямаше оръжието, нито свидетели.

След убийството разследващите установиха маршрута, по който обвиняемият е напуснал Пловдив. Дрехите и маратонките му бяха открити в контейнери за смет в Кършияка, където той се е преоблякъл, преди да отпътува по автомагистрала "Тракия" към София. Магеров бе арестуван в центъра на София. В момента той е с наложена от съда мярка за неотклонение "задържане под стража".