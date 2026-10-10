Водолази търсят в Марица пистолета от убийството на Филипов

МВР вкара водолази и полицаи във водите на Марица в самия център на Пловдив, за да претърсват за оръжието от екзекуцията. Екипите са забелязани в района под моста на Водната палата и в близост до Пешеходния мост, съобщава TrafficNews. На място са били забелязани надуваема лодка и екип от около 7–8 водолази. Те са били придружени от няколко полицейски автомобила.

След убийството в Пловдив на собственика на футболния клуб "Ботев" Пловдив и на огромната транспортна и логистична компания "ПИМК" Илиян Филипов бе арестуван Славчо Мегеров. За него ръководството на МВР обяви, че със сигурност е физическия извършител на разстрела и затова имало много доказателства. Разследването обаче няма нито свидетел, нито оръжието на престъплението.

След убийството разследващите установиха маршрута, по който обвиняемият е напуснал Пловдив. Дрехите и маратонките му бяха открити в контейнери за смет в Кършияка, където той се е преоблякъл преди да отпътува по автомагистрала „Тракия“ към София. Магеров бе арестуван в центъра на София.

Само преди дни вътрешният министър Иван Демерджиев призна в парламента, че оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов, не е намерено. „Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да има информация, която да касае и други престъпления“, каза още Демерджиев. "Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп, и е ясно кой ги е оставил", добави тогава той, цитиран от БТА.