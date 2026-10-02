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МВР: Застреляният Филипов и арестуваният са били заедно преди 2 седмици

Полицията не изключва и друг мотив освен личния в убийството на бизнесмена

Днес, 10:00
Шефът на МВР в Пловдив Васил Костадинов
БГНЕС
Шефът на МВР в Пловдив Васил Костадинов

Екзекутираният в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов и арестуваният в София заподозрян за неговото убийство са били заедно преди две седмици. Това стана ясно от думи на директорът на ОДМВР-Пловдив ст. Комисар Васил Костадинов. Той потвърди, че двамата са се познавали и, че са имали контакт преди около 2 седмици. Директорът на полицията обаче отказа да даде повече информация, освен че срещата се е провела в Пловдив.  

Костадинов каза още, че няма данни за заплахи от арестувания към Филипов. Няма заявена жалба или сигнал от бизнесмена.

Директорът на полицията не опроверга в прав текст твърденията на прокуратурата, че мотивът за убийството е само един - личен заради неуредени финансови отношения, но подчерта, че лично той не би могъл да се ангажира с изявление за единствен мотив за извършване на престъплението.

Костадинов каза още, че не може да се правят изводи на база на разпространената снимка на мъж от видеокамерите и не бива да се правят спекулации с това. Той отбеляза, че властите не са изнасяли такъв кадър. Също така подчерта, че няма информация задържаният да се е опитал да избяга с такси.

Директорът на полицията заяви, че предстои внасяне на искане за най-тежката мярка "задържане под стража" на арестувания.

Костадинов каза още, че се проучват всички възможни версии, включително и за евентуален съучастник.

На въпроса дали има информация, че арестуваният се е готвел за извършване на поръчка - убийство, директорът на полицията каза, че в ОДМВР-Пловдив няма такава.

Костадинов съобщи, че на този етап няма очевидци на убийството, и отказа да коментира дали е открито оръжието, с което е извършено престъплението.

Полицията проверява имат ли Филипов и арестуваният общ бизнес.

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Ключови думи:

Илиян Филипов, Васил Костадинов

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