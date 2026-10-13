Мегеров и Филипов имали неуредени сметки и в строителството

Единственият обвиняем за разстрела на пловдивския бизнесмен Илин Филипов - Славчо Мегеров, окончателно остава в ареста. Това реши Апелативният съд в Пловдив, който потвърди решението на окръжните съдии. Според съда има достатъчно данни, че лицето е съпричастно към деянието, както и че има риск да се укрие или да извърши ново престъпление.

И този съд гледа тайно мярката за неотклонение. Заседанието на Апелативния съд в Пловдив, което бе по искане на Мегеров за по-лека мярка от задържане под стража, тръгна при закрити врата по искане на заподозряния за убийството. Адвокат Диляна Агова посочи, че в хода на заседанието ще се обсъжда здравословното състояние на Мегеров, както и това на негови близки.

Съдът уважи искането на защитата за разглеждане на заседанието при закрити врати. Според съдебния състав от материалите по делото може да се разгласят и интимни подробности от живота на всички замесени по случая.

Веднага след заседанието говори прокурор Иван Даскалов. "Представих на вниманието на съда нови доказателства в подкрепа на повдигнатото обвинение. Оръжието, с което е извършено престъплението, не е открито засега. Към момента Мегеров не дава никакви обяснения. Има открити оръжия, но не е сигурно, че те са свързани с убийството. Открити са в изба, ползвана от сестрата на обвиняемия. Няма как да има преки свидетели на убийство, извършено в 1,05 часа след полунощ във вход", обяви той. И добави: "По отношение на мотивите колегите от първоинстанционната прокуратура трябва да положат още доста усилия. Към настоящия момент е ясно, че е имало неуредени финансови отношения, за произхода на които има противоречиви версии. Не само залози, но и финансови отношения, свързани със строителството. Назначени са множество експертизи. Нямам данни обвиняемият да е познавал бременната свидетелка".

Адвокат Агова посочи, че клиентът ѝ иска да даде обяснени, но не може, тъй като до момента не им е даден пълен достъп до делото. Тя поиска копие от всички томове, за да може тя и подзащитният ѝ да се запознаят с доказателствата.

Днес адвокат Агова посочи още веднъж, че няма доказателства по обвиненията и че клиентът ѝ е изкупителна жертва. Тя подчерта, че оръжието на убийството не е намерено. "Намерени са оръжия в кооперацията на сестра му, в общите части, но не отговарят на оръжието на убийството. Не е дал обяснение към този момент. Не е виновен и няма доказателство за това", каза Агова.