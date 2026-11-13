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Адвокат: Разследващият убийството на Илиян Филипов полицай е починал

Съдът остави в ареста и втория задържан за убийството на собственика на ПИМК

Днес, 17:46
Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов поиска да беше пуснат, за да гледа децата си, но съдът го остави за постоянно в ареста.
Под тепето
Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов поиска да беше пуснат, за да гледа децата си, но съдът го остави за постоянно в ареста.

Полицаят, разследващ убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, внезапно е починал. 

"Основната част от тези действия са извършени от полицейски разследващ орган - разследващ полицай, който междувременно почина, светла му памет. Това мога да ви кажа, повече няма да говоря", заяви адвокат Красимир Елдъров, цитиран от TrafficNews. Според изданието, по първоначална информация той е издъхнал в дома си, като се предполага, че е получил инфаркт.

Адвокат Елдъров обяви, че ще обжалва решението на Окръжния съд в Пловдив, с което клиентът му Атанас Дечев бе оставен в ареста. Той бе задържан преди два дни и бе обвинен в помагачество на първия задържан за убийството - Славчо Мегеров. След заседанието защитникът на Дечев отново постави под съмнение представените доказателства.

Според наблюдаващия прокурор Димитър Молев Атанас Дечев е следил бизнесмена Илиян Филипов и е предавал на физическия извършител Славчо Мегеров информация за навиците и ежедневното му поведение. "Имаме свидетелски показания, които потвърждават, че лицето е отговорно за поведението на убития, тоест следяло го е", заяви прокурор Молев след заседанието.

Прокуратурата твърди, че събраният обем от материали сочи най-вероятно извършване на деянието, за което е повдигнато обвинение. 

"Ако някой от полицията ви направи справка по домовете, че ви няма - това основание ли е да се твърди, че вие се криете някъде?", попита риторично Елдъров. Той твърди, че в материалите по делото липсват обективни факти, които да свързват клиента му с тежкото престъпление. "Няма такива достатъчни доказателства. Самият съдия каза, че има свидетелски показания, но в тях липсва конкретика за това какво точно е извършил нашият клиент", коментира адвокатът.

​По думите на защитата, в обвинителните актове и материали се борави с термини като "логистика", без обаче да е ясно какво точно се има предвид - дали таксиметрова дейност, пренос на стоки или друго спомагателно действие. Адвокатът изрази и учудване от факта, че в рамките на разследването се разпитват близки и роднини на задържаните лица, включително непълнолетни членове на семействата, което според него надхвърля нормалните следствени действия. 

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