Съпругата на убития в "Делта хил" швейцарски бизнесмен е дадена на съд

Убиецът на швейцарския бизнесмен вече бе признат за виновен и осъден за умишленото убийство на 20 години лишаване от свобода.

Съпругата на убития в луксозното вилно селище "Делта Хил" швейцарски бизнесмен Удо Ланге - Елизабет, е предадена на съд, че е прикрила извършителя на неговото убийство. Това съобщава прокуратурата.

С обвинителен акт Районна прокуратура-Перник предаде на съд 60-годишната Е.Д.-Л., на която е повдигнато обвинение за лично укривателство, разказват от държавното обвинение. През 2004 г. обвиняемата сключила граждански брак с гражданин на Конфедерация Швейцария - Удо Ланге. Впоследствие двамата заживели в къща в с. Кладница, община Перник.

На 11 август 2022 г. обвиняемата спомогнала на Борислав Панев, извършил умишлено убийство на съпруга ѝ, да избегне наказателно преследване, без да се е споразумяла с него преди да е извършил самото престъпление, твърди прокуратурата.

Тя дала на Панев памук, с помощта на който той почистил раната в областта на шията на убития., за да му помогне да прикрие следите от престъплението. Обвиняемата се обадила на телефон за спешни случаи 112 и съобщила на оператора, че е намерила съпруга си в гаражното помещение, паднал и починал. Уточнила, че той страдал от високо кръвно налягане, в последно време не се чувствал добре, и уверила, че няма съмнения за насилствена смърт, пише още в обвинителния акт.

В хода на разследването на смъртта на швейцарския гражданин са били събрани доказателства за извършено умишлено убийство.

Самият Панев бе признат за виновен и осъден за умишленото убийство на 20 години лишаване от свобода с присъда, влязла в сила през м. ноември 2025 г.

Предстои делото за лично укривателство с обвиняемата да продължи в съда, пишат още от прокуратурата.

Ланге е притежавал завод за силиконови изделия в пернишкия квартал "Мошино", продаден преди няколко години на шведска компания. Семейството е сред най-изявените дарители на местното читалище, помагали са на селото, каза веднага след убийството кметът на селото.