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Алкарас: Най-добрите ми две седмици след завръщането

Испанският тенисист спечели 9-ата си "Мастърс" титла

Днес, 08:56
Карлос Алкарас позира с емблематичния шампионски трофей от "Мастърс" в Париж, връчен му от германската легенда Борис Бекер (вдясно) в компанията на президента на френската тенис федерация Жил Моретон (вляво).
ЕПА/БГНЕС
Карлос Алкарас позира с емблематичния шампионски трофей от "Мастърс" в Париж, връчен му от германската легенда Борис Бекер (вдясно) в компанията на президента на френската тенис федерация Жил Моретон (вляво).

Карлос Алкарас спечели тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж за първи път в кариерата си. На финала в зала "Акор Арена" испанецът надделя над американеца Бен Шелтън със 7:6 (5), 7:5 и заслужи своята общо 9-а титла от категория "АТР 1000" и първа след триумфа в Синсинати през август 2025 г.

Така 23-годишният Алкарас стана едва третият играч в историята, печелил поне един трофей "Мастърс" в пет последователни сезона. Досега това бяха постигали единствено легендите Новак Джокович и Рафаел Надал.

"Винаги е специално да играя тук, в Париж. Публиката е невероятна всеки път, когато идвам - както на "Ролан Гарос", така и на този турнир. Винаги усещам огромна подкрепа. За мен е много специално, че най-сетне успях да покажа силен тенис, да стигна до края тук и да вдигна тази купа. Беше невероятна и много специална седмица за мен", коментира Карлитос.

Испанецът удължи серията си на 9 поредни победи, след като миналата седмица триумфира като шампион и на "АТР 500" във Виена. На финала в австрийската столица той разгроми Алекс де Минор с 6:1, 6:4.

"Ако говорим единствено за тениса, мога да сравня тази седмица с Виена, защото и там се чувствах много комфортно с играта си. Тук обаче направих крачка напред от психологическа гледна точка. Успях да контролирам емоциите и мислите си във всеки момент, във всеки мач и в най-трудните ситуации. За мен това е много важен напредък. Последните две седмици са най-добрите, които съм имал след завръщането си в игра“, добави Алкарас, който в средата на сезона пропусна близо пет месеца заради травма в китката.

След двете поредни титли бившият №1 в света и настоящ №3 в ранглистата изглежда като основен фаворит за Финалите на ATP в Торино (15-22 ноември). Той обаче неглижира очакванията към себе си:

"Не ме вълнува особено дали съм фаворит или не и не искам да коментирам този въпрос. Това не зависи от мен и предпочитам да не мисля за него. Целта ми е да отида там, да играя своя тенис, да се наслаждавам на състезанието и да покажа най-доброто си ниво. Нека останалите решат дали ме смятат за фаворит. Не крия, че това е трофей, който много бих искал да спечеля някой ден. Не знам дали ще се случи тази година, следващата или по-нататък, но ще работя усилено и ще вярвам, че мога да го постигна. Тази година ще отида там с голяма увереност и с намерението да се боря за титлата."

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