Зверев ще завърши 2026 г. като №1 в тениса

Александър Зверев си осигури първата позиция в годишната световна ранглиста на мъжката тенис асоциация (АТР) месец и половина предсрочно. Това стана с отпадането на Карлос Алкарас още в III кръг на "Мастърс" турнира в Шанхай - испанецът загуби сензационно от белгиеца Зизу Бергс с 5:7, 6:7 (4) и вече няма и теоретичен шанс да натрупа достатъчно актив, за да се върне на върха до края на сезона.

В момента начело в класацията на АТР все още е Яник Синер, но италианецът обяви, че повече няма да играе тази година заради контузия в дясното коляно, и скоро ще загуби водачеството. Настоящият №2 Зверев ще стане официално лидер на 2 ноември и ще се превърне във втория най-възрастен дебютант под №1 със своите 29 г. и 196 дни. Доайен в това отношение остава австралиецът Джон Нюкъмб, който за първи път стъпва на върха на 30 г. и 11 дни на 3 юни 1974 г.

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Alexander Zverev is confirmed as Year End No.1 following Alcaraz's loss in Shanghai!@AlexZverev pic.twitter.com/psFsEwROwo — Tennis TV (@TennisTV) 12 октомври 2026 г.

"Това е фантастичен сезон за мен с победите в Париж и Ню Йорк. А фактът, че ще завърша годината начело в ранглистата, е сбъдната мечта - коментира пред сайта на АТР Саша, който тази година спечели първите си две титли от Големия шлем на "Ролан Гарос" и US Open. - Постигането на тази цел изискваше толкова много труд и усилия, особено след завръщането ми след контузията на глезена. Очаквам с нетърпение да завърша сезона подобаващо."

На първо време Зверев ще продължи участието си на "Мастърс" в Шанхай, където днес излиза в 1/8-финал срещу казахстанеца Александър Бублик.

А в края на сезона той ще се превърне в първия германец, приключил годината като №1 в тениса, и в най-възрастния играч изобщо, постигнал това за първи път. Към датата на публикуване на финалната ранглиста на АТР за 2026 г. (23 ноември) Александър Зверев ще бъде на 29 г. и 217 дни - с три дни по-възрастен от Андре Агаси през 1999 г. (29 г. и 214 дни) и с 20 дни по-възрастен от Анди Мъри през 2016 г. (29 г. и 197 дни).