ЕПА/БГНЕС В момента Александър Зверев е в разгара на участието си във Финалите на АТР в Торино. Германецът вече спечели първите си два мача от група "Джон Макенроу", без да загуби сет срещу Рафаел Ходар и Бен Шелтън и тази вечер има протоколна среща с Артур Фис, след като вече си гарантира място на 1/2-финалите.

Лидерът в световната ранглиста по тенис Александър Зверев е обект на нов съдебен иск, внесен от бившата му приятелка Бренда Патеа. Германецът е бил официално уведомен по средата на заключителния за сезона турнир на мъжката професионална асоциация - Финалите на АТР в Торино.

Този път претенцията на 33-годишната актриса и модел от Берлин срещу четири години по-младия от нея тенисист е за публично изказване на "неверни твърдения" след края делото за домашно насилие, което тя заведе срещу него през 2023 г. Този процес приключи през 2024 г. с извънсъдебно споразумение и изплащане на обезщетение в размер на 200 000 евро от страна на Зверев, който има дъщеря от Патеа, родена през 2021 г.

Новият иск е провокиран от реплики на Зверев в интервю за френския спортен ежедневник "Екип" по-рано тази година, в което той заявява, че е "доказано, че обвиненията бяха неверни" и че "невинността ми е доказана". Според Патеа това е нарушение на извънсъдебното споразумение и опетнява репутацията ѝ.

Адвокатите на Зверев - Кристиан Шерц и Анна Софи Хойхемер, потвърдиха, че са получили официално документите по иска на Патеа в сряда, 18 ноември.

"Нашият клиент ще се защитава по делото. Ако изказването, което му се приписва, наистина е направено в посочената форма, ние го считаме за напълно допустимо изразяване на мнение, защитено от германската конституция", заявиха от кантората им в Берлин. И добавиха, че не е имало "никакво нарушение на договорни задължения".

Адвокатът на Патеа - Михаел Шеле, пък заяви, че твърдението на Зверев за неговата невинност е предизвикало "истинска буря от критики срещу моята клиентка". Той добави, че негативната реакция е навредила на бизнеса ѝ като инфлуенсър, а освен това тя смята, че е накърнена и нейната чест.

"Освен факта, че твърдението на Зверев е невярно, той изобщо нямаше право да прави каквито и да е публични изявления, под каквато и да е форма - каза юристът. - И Бренда Патеа, и Александър Зверев се бяха съгласили на това в рамките на постигнатото споразумение."

Патеа настоява съдът да забрани на Зверев да прави подобни коментари в бъдеще, като иска при всяко нарушение той да бъде санкциониран с глоба в размер до 250 000 евро. В първото дело тенисистът беше обвинен в нанасяне на телесна повреда на Патеа по време на спор в Берлин през май 2020 г. Той винаги е отричал да е извършвал каквото и да е нарушение.

Преди това 29-годишният германец отрече обвиненията в домашно насилие, отправени от друга негова бивша приятелка - Олга Шарипова. Тя повдигна въпроса за първи път през 2020 г., а през 2021 г. предостави подробен разказ в статия за Slate.com. Материалът беше свален вследствие на временна забрана, издадена от германски съд. От сайта тогава заявиха, че продължават да стоят зад публикацията си.

Обвиненията станаха повод за разследване от страна на ATP. То приключи 15 месеца по-късно - през януари 2023 г., като от асоциацията на професионалните тенисисти обявиха, че липсват "достатъчно доказателства" в подкрепа на твърденията.