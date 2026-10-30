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Зверев подпечата първото място в тениса

С класирането за 1/4-финал във Виена германецът си гарантира, че в понеделник ще е №1 в света

Днес, 10:05
Новият №1 в тениса Александър Зверев беше почетен с импровизирана церемония във виенската "Щатхале" веднага след 1/8-финала срещу Талон Грикспор.
АПА / АФП
Новият №1 в тениса Александър Зверев беше почетен с импровизирана церемония във виенската "Щатхале" веднага след 1/8-финала срещу Талон Грикспор.

Александър Зверев официално стигна до върха в световната ранглиста по тенис. 29-годишният германец се класира за 1/4-финалите на турнира от категория "АТР 500" във Виена и си гарантира, че в понеделник ще се превърне в 30-ия различен мъж, заемал първото място в професионалната верига.

Саша си осигури и на теория лидерската позиция, побеждавайки нидерландеца Талон Грикспор с 6:4, 7:5. Още след края на мача в зала "Щатхале" австрийските домакини поздравиха новия №1, като донесоха на корта стилизирана фигура на единица с човешки ръст.

"Много е специално. Усещането да бъдеш на върха на света е невероятно. Различно е от това да спечелиш турнир или титла. Наистина е специално да знаеш, че до името ти ще стои №1, когато излезе новата ранглиста", коментира Зверев.

Роденият в Хамбург тенисист с руски корени ще бъде едва вторият представител на Германия, оглавявал световния тенис. Другият е легендата Борис Бекер, който беше начело в продължение на общо 12 седмици между 28 януари и 8 септември 1991 г.

Също така Зверев става вторият най-възрастен състезател, който за първи път стъпва на върха - на 2 ноември той ще бъде на 29 г. и 196 дни. По-късно от него като №1 е дебютирал единствено австралиецът Джон Нюкъмб - на 30 г. и 11 дни на 3 юни 1974 г.

От една страна, Саша си осигури лидерството със стабилното представяне през 2026 г., донесло му първите две титли от Големия шлем - на "Ролан Гарос" и US Open. Също така той игра финал на "Уимбълдън" и 1/2-финал на Australian Open. А от друга, за прогреса му до челото в ранглистата допринесе и лошата физическа форма на настоящия водач Яник Синер, който обяви край на сезона си още в началото на октомври заради контузия в дясното коляно.

Така италианецът отстъпва първата позиция след 30 седмици начело от 13 април насам. 25-годишният Синер има вече общо 95 седмици като лидер след първите си два периода през 2024 и 2025 г.

След смяната на караула в понеделник в мъжкия тенис ще има петима действащи състезатели, които са част от "Клуб №1": Александър Зверев, Яник Синер, Карлос Алкарас, Даниил Медведев и Новак Джокович. Германецът вече си гарантира и че ще завърши годината на върха в световната ранглиста.

На следващото стъпало във Виена новият водач ще се изправи срещу полуфиналиста от "Уимбълдън" Артър Фери. Британецът отстрани италианеца Лоренцо Музети с 6:4, 5:7, 6:4.

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