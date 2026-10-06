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Тенисист №1 в света обяви край на сезон 2026

Контузеният Синер няма да защитава дори титлата от Финалите на АТР през ноември

Днес, 12:59
Шампионското участие на "Уимбълдън" през юли се оказа последният турнир на Яник Синер за 2026 г.
ЕПА/БГНЕС
Шампионското участие на "Уимбълдън" през юли се оказа последният турнир на Яник Синер за 2026 г.

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер ще пропусне остатъка от сезон 2026, за да може да излекува напълно контузията в дясното коляно, която го тормози от месеци. 25-годишният италианец не е играл от "Уимбълдън" през юли, когато спечели своята пета титла от Големия шлем.

Преди броени дни той обяви, че няма да играе на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, започващ тази седмица. Надеждите му бяха, че ще се възстанови навреме за игра на европейските турнири в зала, но в крайна сметка стана ясно, че завръщането му на корта ще бъде чак след Нова година.

"Здравейте на всички!  Бих искал да ви дам малко нова информация. Заедно с лекарите решихме, че имам нужда от още лечение на коляното, което означава, че сезон 2026 е официално приключил за мен - обърна се Яник към феновете във видео, публикувано днес в социалните му канали. - Последните няколко години, особено със завършека в Торино, ми донесоха много хубави чувства и емоции. Тази година ще бъде доста по-различна, но в момента трябва да мисля за кариерата си в дългосрочен план. Ще направя всичко възможно, за да се върна на 100%. Благодаря ви предварително за подкрепата и се надявам да ви видя много скоро на корта!"

Това означава, че Синер няма да може да защитава титлата си от Финалите на ATP в Торино през ноември. Той спечели заключителния турнир на най-добрите осем тенисисти през годината без загубен сет както през 2024, така и през 2025 г. и има общ баланс 15-2 в надпреварата.

Италианецът беше и първият играч, който си осигури участие тазгодишните финали. Към момента Синер е втори в годишната класация, изоставайки на 800 точки зад лидера през сезона Александър Зверев. Германецът, който тази година спечели първите си две "мейджър" титли, триумфирайки на "Ролан Гарос" и US Open, е и практически сигурният следващ №1 в света.

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