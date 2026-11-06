Синер се раздели с треньора си след 4 г. заедно

Доскорошният №1 в тениса Яник Синер прекратява професионалните отношения със своя личен треньор Дарън Кейхил след повече от 4 г. съвместна работа. Новината беше официално съобщена от екипа на 25-годишния италианец, като веднага беше оповестено и името на новия наставник - някогашния №2 в света Магннус Норман.

Раздялата с Кейхил слага край на най-успешния период в кариерата на Синер дотук. Австралиецът се присъедини към екипа му през юни 2022 г. и заедно със Симоне Ваньоци помогна на 20-годишния по онова време талант да стигне до върха в световната ранглиста и да се задържи там общо 95 седмици между юни 2024 и ноември 2026 г.

През това време Яник спечели всичките си пет титли от Големия шлем, триумфирайки по два пъти на Australian Open (2024, 2025) и "Уимбълдън" (2025, 2026) и веднъж на US Open (2024). Също така той вдигна два пъти трофея от Финалите на АТР (2024, 2025).

"Дарън беше изключително важна част от моя път. Заедно със Симоне и целия екип постигнахме неща, за които мечтаех като дете. Петте "мейджър" купи и достигането до №1 в света са постижения, които винаги ще ценя, но също толкова важни са отношенията, които изградихме през годините - написа Синер в специално обръщение към феновете. - Искам да благодаря на Дарън за вярата му в мен, за неговата честност и отдаденост. Той ми помогна да израсна както като тенисист, така и като човек. Напътствията му ще останат с мен през цялата ми кариера. Треньорското ни партньорство приключва, но приятелството ни ще продължи."

Кейхил също отправи топли думи към италианския тенисист:

"Да работя с Яник беше огромна чест и привилегия. Той е невероятен млад човек и шампион, с когото всички много се гордеем. Доверието, честността и вярата имат смисъл само когато са взаимни, а това винаги е било една от най-големите силни страни на Яник. Благодари на целия екип и на италианските фенове за отношението към мен през последните години."

Новият треньор на Яник Синер е едно от най-утвърдените имена в професията през последните десетилетия. Като тенисист Магнус Норман стигна до второто място в световната ранглиста на 12 юни 2000 г., след като в този сезон игра 1/2-финал на Australian Open и финал на "Ролан Гарос".

Шведът се оттегли от корта през 2004 г. и започна работа като наставник на своя сънародник Робин Сьодерлинг, като му помогна да стигне до два поредни финала на "Ролан Гарос" (2009, 2010) и да спечели титлата от "Мастърс" в Париж през 2010 г. Все пак Норман е най-известен с работата си като личен треньор на Стан Вавринка - под негово ръководство швейцарецът спечели и трите си титли от Шлема - на Australian Open (2014), "Ролан Гарос" (2015) и US Open (2016).