Младежкият театър бори насилието над жени с моноспектакъл и изложба

В навечерието на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените – 25 ноември, Младежкият театър „Николай Бинев“ организира специално събитие, посветено на темата за домашното насилие и необходимостта от по-голяма обществена ангажираност с проблема. На 24 ноември от 19.00 ч. публиката ще има възможност да гледа представлението „Момичета и момчета“ – моноспектакъл на обичаната актриса Искра Донова, който поставя важни въпроси за човешките взаимоотношения, насилието в тях и последиците от изборите, които правим или които не правим.

След лежерната встъпителна част в пиесата на британеца Денис Кели под режисурата на Петър Кауков идва ефектът на пълен потрес и шок. Героинята на Искра Донова разкрива мрачни истини за все още неразрушените клишета за статута на жената в семейството и обществото, говори за най-бруталното домашно насилие, за болното мъжко его, за сатанинската жестокост на отмъщението, защото за успялата жена понякога няма прошка...

Вечерта ще продължи с фотографска изложба с участието на актьори от трупата на Младежки театър „Николай Бинев“ и дискусия със специалист в областта на превенцията и противодействието на домашното насилие. Разговорът ще постави акцент върху това как да разпознаваме предупредителните знаци за надвиснало насилие, какви са правата и възможностите за защита на пострадалите, къде те могат да потърсят професионална и правна подкрепа.

Инициативата се осъществява в подкрепа на кампанията #НЕСИСАМА и е част от мисията на Младежкия театър „Николай Бинев“ да превръща силата на театралното изкуство в средство за обществен диалог по значими социални теми, посочват от ръководния екип на театъра.

#НЕСИСАМА е българска социална и артистична инициатива, насочена срещу домашното насилие над жени. Тя цели да „счупи“ общественото мълчание по темата, да привлече внимание към проблема и да насърчи пострадалите да потърсят професионална, психологическа и правна помощ. Инициативата стартира през 2022 г. по идея на филмовия гримьор и продуцент Антония Дончева (Bad Guys Films) в партньорство с фотографа Енчо Найденов и редица психолози. В нея безвъзмездно се включват популярни български актриси, сред които Йоана Буковска-Давидова, Силвия Петкова, Дария Симеонова, Десислава Бакърджиева и Биляна Георгиева.

Чрез прецизен сценичен грим актрисите пресъздават следите от физическо насилие във фотографска изложба, представена за първи път в градинката „Кристал“ в София, а по-късно и в други градове. Паралелно в софийското метро се излъчват кратки видеопослания с призив за съпричастност и подаване на сигнал. Кампанията продължава да се развива чрез образци на документалното кино и сценичните изкуства.