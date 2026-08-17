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Искра Донова влиза в моноспектакъл, игран от Кери Мълиган в Лондон

В „Момичета и момчета“ актрисата отново е в пиеса на Денис Кели след „Любов и пари“, която ѝ донесе награда „Икар“

Днес, 15:08
Актрисата Искра Донова ще прибави още една забележителна героиня в творческата си биография: този път в моноспектакъл.
Гергана Дамянова
Актрисата Искра Донова ще прибави още една забележителна героиня в творческата си биография: този път в моноспектакъл.

С първа репетиция преди броени дни Младежкият театър „Николай Бинев“ постави началото на работата по моноспектакъла „Момичета и момчета“ от британския писател и драматург Денис Кели. Отговорната и изключително въздействаща единствена роля в него е поверена на актрисата Искра Донова, която има амбицията да разкрие пред публиката цялата психологическа дълбочина и сложните емоционални нюанси, вплетени в образа на героинята. Тя преминава от лекотата и свободата на младостта през личностните колебания, самоутвърждаването, отговорността на майчинството до силата да се изправиш и да продължиш след изпитание, чиято тежест е немислима за онези, които не са го преживели. Ще я режисира Петър Кауков.

„Момичета и момчета“ засяга дълбоко човешки и болезнени теми, събрани в историята на един живот. Спектакълът е за любовта, семейството и крехкото равновесие между двама души – за силната душевно жена и силният физически мъж, повдигат завесата от Младежкия театър. Историята започва с близост и надежда, но постепенно отвежда към най-тъмните прояви на човешката душа, породени от вечния въпрос за егото и убеждението, че „сме създали обществото за мъжете – да даде възможности за мъжете, да овласти мъжете, мъжете да го управляват и мъжете да се грижат за него…“. Спектакълът не се препоръчва за зрители под 16 години.

Преводът на пиесата на български език е дело на режисьора Петър Кауков. Сценографията, костюмите и мултимедията са на Розина Макавеева. Композитор е Милен Кукошаров.  

Световната премиера на пиесата е през 2018 г. в Royal Court Theatre в Лондон. Моноспектакълът тогава е изигран от Кери Мълиган („Момиче с потенциал“, „Великият Гетсби“, „Уолстрийт: Парите никога не спят“ и др.) и режисиран от Линдзи Търнър. Текстът е поставян също в Ню Йорк, Париж, Австралия и др. През февруари 2021 г. театралната компания Pandemonium представя спектакъла в Drama Centre Theatre в Сингапур с изцяло женски творчески екип.

Искра Донова е завършила НАТФИЗ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в клас на проф. Здравко Митков. От 2007 г. е в трупата на Младежкия театър. Носителка е на награда „Икар 2012“ за поддържаща женска роля за образа на Джес в „Любов и пари” от Денис Кели, също под режисурата на Кауков. Има и номинация „Аскеер 2021“ за водеща женска роля като Морийн от „Бившата мис на малкия град“ от Мартин Макдона с режисьор Владимир Люцканов. В актива ѝ са още спектаклите „Нордост – приказка за нарушението“, „Страхотни момчета“, „Разделям двойки по домовете“, „Кола Брьонон“, „Летище“ и др. Играла и в Малък градски театър "Зад канала" – в първата българска постановка на „Канкун“ от Жорди Галсеран на режисьорката Бина Харалампиева.

Донова е популярно лице от екрана с участието си в редица филми и сериали, сред които „Петя на моята Петя“, „Игра на доверие“, „Кантора Митрани“, „Секс, лъжи и ТВ“, „Фамилията“, „Връзки“, „Скъпи наследници“, „Завръщане“. Особена известност ѝ носи ролята на амбициозната Ива Йосифова от тв сериала „Братя“, в който си партнира с Влади Михайлов, Христо Шопов, Йоанна Темелкова, Стойо Мирков и др.

В моноспектакъла „Момичета и момчета“ Искра Донова виртуозно ще се превъплъти в повече от десет различни персонажа.

Режисьорът Петър Кауков
Гергана Дамянова Режисьорът Петър Кауков
Актрисата (в центъра) с режисьора и сценографа Розина Макавеева на първа репетиция.
Гергана Дамянова Актрисата (в центъра) с режисьора и сценографа Розина Макавеева на първа репетиция.
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Искра Донова, Младежки театър, Петър Кауков, Момичета и момчета, Денис Кели, Любов и пари

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