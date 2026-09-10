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Носител на "Аскеер 2026" отива на престижния фестивал BITEF в Белград

Спектакълът "Албион" на режисьора Зафир Раджаб ще се играе в сръбската столица на 14 септември

Днес, 14:06
Спектакълът "Албион" донесе награда "Аскеер" и още 5 номинации на създателите си и екипа.
Иван Дончев
Спектакълът "Албион" донесе награда "Аскеер" и още 5 номинации на създателите си и екипа.

Младежкият театър „Николай Бинев“ ще представи спектакъла си „Албион“, режисиран от Зафир Раджаб, на 14 септември на сцената на Народния театър в Белград в рамките на 59-ото издание на Международния театрален фестивал BITEF. Основан през 1967 г., BITEF е сред най-утвърдените и влиятелни фестивали за съвременен театър в Европа.

През годините в програмата на фестивала са участвали някои от най-значимите имена в съвременния театър и сценичните изкуства – Питър Брук, Пина Бауш, Робърт Уилсън, Йежи Гротовски, Ариан Мнушкин, Ингмар Бергман, Юрий Любимов, Анджей Вайда, Еудженио Барба, Ян Фабр, Ромео Кастелучи, Робер Льопаж, Иво ван Хове, Томас Остермайер, Кшищоф Варликовски, Саша Валц и Мило Рау.

„Албион“ от Майк Бартлет в прочита на Зафир Раджаб е един от отличниците на театралния сезон в столицата. Спектакълът донесе награда „Аскеер 2026“ в категория „Режисура“ на създателя си Зафир Раджаб, както и още пет номинации: за най-добро представление, за поддържаща женска роля на актрисата Станка Калчева и за поддържаща мъжка роля на актьорите Кирил Недков и Божидар Йорданов. В представлението учстват още отличните Койна Русева, Елеонора Иванова (гост от театър „София“), Ангелина Славова, Георги Гоцин, Ния Кръстева и др.

Селекцията на „Албион“ в програмата на BITEF е значимо международно признание за Младежки театър „Николай Бинев“, както и за съвременния български театър, отбелязват от екипа. Участието на спектакъла в 59-ото издание на фестивала го поставя в контекста на една от най-значимите международни платформи за съвременни сценични изкуства в света. От самото си създаване BITEF е пространство за среща между различни театрални традиции, нови сценични езици и експериментални подходи. Фестивалът поставя фокус върху артистичните процеси, които разширяват активно границите на съвременния театър, както и на взаимодействието между сценичните, визуалните и други форми на изкуството.

Броени дни преди участието си на BITEF спектакълът „Албион“ ще бъде представен в рамките на 30-ото издание на един от най-престижните театрални фестивали в България – „Сцена на кръстопът“ в Пловдив. Постановката по пиесата на Майк Бартлет се завръща на сцената на Младежкия театър на 15 октомври.

Койна Русева и Кирил Недков в сцена от спектакъла.
Иван Дончев Койна Русева и Кирил Недков в сцена от спектакъла.
Станка Калчева и Елеонора Иванова
Иван Дончев Станка Калчева и Елеонора Иванова
Така изглежда сцената с декорите, проектирани от Елис Вели.
Иван Дончев Така изглежда сцената с декорите, проектирани от Елис Вели.
Фестивалът ще се проведе от 13 до 20 септември в Белград.
Фестивалът ще се проведе от 13 до 20 септември в Белград.
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Ключови думи:

Албион, Младежки театър, BITEF, Зафир Раджаб, Аскеер 2026

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