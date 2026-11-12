Последният финал от Шлема се повтаря в групите в Торино

Мачът за титлата в последния турнир от Големия шлем този сезон - Откритото първенство на САЩ, ще се повтори още в груповата фаза на заключителната надпревара в мъжкия тенис за 2026 г. - Финалите на АТР в Торино. Това отреди жребият, изтеглен днес в зала "Иналпи Арена", която от 15 до 22 ноември ще приеме осемте най-добри състезатели през годината.

Световният №1 Александър Зверев оглави група "Джон Макенроу", в която по волята на жребия отидоха още поставените под №3 Бен Шелтън, №6 Артур Фис и №8 Рафаел Ходар. На финала в Ню Йорк през септември Зверев победи Шелтън с 3-1 сета и заслужи втората си "мейджър" титла.

Водач на група "Иван Лендъл" пък е поставеният под №2 Карлос Алкарас. Негови съперници ще бъдат №4 Даниил Медведев, №5 Флавио Коболи и №7 Франсис Тиафоу. Коболи е единственият представител на домакините от Италия, след като голямата звезда Яник Синер сложи преждевременно край на сезона си заради контузия и няма да защитава трофея, който спечели през последните две години.

Първи резерви за турнира са Алекс де Минор и Тейлър Фриц. Те ще бъдат призовани при травма на някой от титулярите преди края на груповата фаза. Откриващите мачове са в неделя, като все още организаторите не са обявили конкретната програма.