Карлос Алкарас спечели предпоследната голяма титла, която не притежаваше във все още кратката си, но вече славна тенис кариера. Носителят на кариерен Голям шлем стана за първи път шампион в заключителния турнир на мъжката професионална асоциация, триумфирайки във Финалите на АТР в Торино.

В мача за трофея в зала "Иналпи Арена" в италианския град тази вечер 23-годишният испанец срази световния №1 Александър Зверев с 6:2, 7:6 (7). Така германецът не успя да оформи хеттрик в надпреварата на осемте най-добри през сезона, след като вече беше вдигал купата през 2018 и 2021 г.

29-годишният Саша беше на косъм от връщане на интригата, след като навакса ранен пробив пасив във втората част, а в тайбрека стигна до три поредни сетбола при 6:3 точки в своя полза. Само че Карлитос отрази всеки от тях - първите два на собствен сервис, а после дори пропусна една шампионска точка, преди да затвори мача при втората си възможност след 2:01 ч. битка на корта.

"Не бих могъл да завърша седмицата по по-добър начин. Наистина се гордея и съм много щастлив от всичко, което постигнах през тези дни - сподели новият шампион. - Преминах през много трудни моменти - както вътрешно, така и в рамките на екипа ми. Но успяхме да преодолеем всичко, демонстрирайки страхотен тенис. Този трофей е нещо, към което се стремя от много дълго време. Днес той означава всичко за мен."

Алкарас се превърна в едва четвъртия тенисист в историята, печелил всички четири "мейджър" турнира (Australian Open, "Ролан Гарос", "Уимбълдън", US Open) и заключителния "Мастърс". Другите трима са Андре Агаси, Роджър Федерер и Новак Джокович.

Bookending a historic year 💫 pic.twitter.com/Y9aly4N61q — Tennis TV (@TennisTV) 22 ноември 2026 г.

Също така само двама испанци преди него бяха ликували във финалната надпревара, и двамата през миналия век - Мануел Орантес (1976) и Алекс Кореча (1998). Самият Алкарас досега имаше три участия във Финалите на АТР с най-добро представяне финал през 2025 г.

Сега единственият непокорен връх от бившия №1 в света остана олимпийският. Алкарас стигна до подножието му при дебюта си на игрите в Париж 2024, когато отстъпи във финала с два тайбрека срещу Джокович.

НА ДВОЙКИ

Изненадващи шампиони излъчи надпреварата на двойки във Финалите на АТР в Торино. Слабопознатите французи Тео Арибаж и Албано Оливети спечелиха титлата след драматичен обрат във финала срещу фаворитите Мате Павич и Марсело Аревало - 3:6, 7:6 (2) (10-6).

Най-впечатляващото е, че Арибаж и Оливети изиграха първия си съвместен мач преди малко повече от година - през октомври 2025 г. През първия си пълен сезон заедно двамата спечелиха общо седем турнира, след като триумфираха още в Окланд, Монпелие, Далас, Хале, Майорка и Базел.

"Невероятно е. Това беше перфектната седмица. Много съм горд и от двама ни, тъй като свършихме страхотна работа. Много съм щастлив. Това е един от най-незабравимите дни в кариерата ми:, сподели 26-годишният Арибаж.

"Беше трудно, защото Аревало и Павич играха много силно, а първият сет беше доста оспорван. Като цяло нямахме много възможности в мача. Започнахме да играем по-добре от тях едва в края на втория сет и стигнахме до решаващ тайбрек - нещо, което стана обичайно за нас. За щастие, в него нещата отново се развиха в наша полза и сме много горди от стореното", добави 34-годишният Оливети.