ЕПА/БГНЕС За последно Синер се появи пред публика в началото на финалния турнир на ATP в Торино, където получи наградата "Джулио Онести", на името на дългогодишния президент на италианския олимпийски комитет. Тя се връчва на хора, които с дейността и постиженията си допринасят за разпространението на олимпийските ценности и развитието на олимпийското движение – както в Италия, така и в световен мащаб.

Бившият №1 в световния тенис - Яник Синер, ще бъде извън игра още около 4 месеца, тъй като дясното му коляно ще бъде оперирано, съобщава италианският спортен ежедневник "Газета дело спорт".

25-годишният италианец заминава утре за Турку (Фин), при хирурга ортопед Ласе Лемпайнен, който го прегледа и през уикенда в Милано. Синер ще бъде приет в клиниката Pihlajalinna Turku Kupittaa, специализирана в колянна хирургия и мускулни и сухожилни травми.

Пред 5-кратния шампион от турнирите в Големия шлем имаше две възможности - да продължи рехабилитация или да се подложи на операция на илиотибиалната лента (удебелена съединителна тъкан, която преминава по външната страна на бедрото – от таза чак до коляното, и в която се вливат влакната на два ключови мускула: бедрен и седалищен).

Синер е извън игра от 12 юли, когато победи Александър Зверев на финала на "Уимбълдън". Проблемът се е появил, когато той е възобновил тренировки в края на юли в Монте Карло. Оттогава тенисистът премина лечение в J Medical в Торино, медицински прегледи в Милано (там е бил консултиран от проф. Алберто Дзангрило от болницата „Сан Рафаеле“ и при френския специалист Бертран Сонер-Коте в Лион, който в началото на октомври му препоръча продължаване на консервативното лечение.

На 10 ноември Синер каза, че целта е да се завърне за Australian Open през януари, но изглежда ще трябва да изчака поне до пролетта, тъй като операция ще отложи влизането му в тренировъчен цикъл с 3.5-4 месеца.