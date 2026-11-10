Балтийските страни бойкотираха турнир по хандбал в Кранево заради Русия

Фейсбук Българският женски отбор ще играе в групата срещу съставите на Армения и Беларус

Три балтийски страни са бойкотирали хандбалния турнир IHF Nations Trophy за жени, който ще се проведе от 25 до 29 ноември в Кранево. Той ще е първото официално международно състезание за Русия в този спорт след забраната заради войната в Украйна.

„Вече ни бойкотират. Прибалтийските държави отказаха да дойдат на Купата на нациите", оплака се селекционерът на руския национален отбор Людмила Бодниева, цитирана от БГНЕС.

Срещу решението на международната федерация по хандбал (IHF) да вдигне забраната за руски отбори се обявиха федерациите на Норвегия, Дания, Швеция, Финландия, Латвия, Литва и Естония. Последите три страни имаха възможност да участват в IHF Nations Trophy в България, но се отказаха, след като разбраха, че Русия и Беларус са допуснати до турнира.

Така в Кранево ще участват само 6 национални отбора, разпределени в две групи. България е гр.2 и ще играе срещу Армения и Беларус, а в гр.1 са Белгия, Косово и Русия.

IHF Nations Trophy има за цел да подпомага развитието на хандбала в държави, в които този спорт не е сред водещите. Русия бе една от световните сили, но след дългото отсъствие загуби рейтинг. Затова рускините ще трябва да извървят пътя обратно от най-ниските нива в хандбалната система.

Турнирът е на регионални етапи. Европейската част ще е именно в Кранево, като шампионът ще получи право на участие в по-престижния международен турнир IHF Inter-Continental Trophy, където ще играе срещу шампионите от останалите континентални квалификации.