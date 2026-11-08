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НСА поднесе изненада в ръгби първенството

Шампионът "Балкански котки" допусна първа загуба през сезона

Днес, 18:18
Ръгбистите на НСА позират преди днешния мач с "Балкански котки".
Фейсбук/НСА ръгби
Ръгбистите на НСА позират преди днешния мач с "Балкански котки".

Ръгби отборът на НСА е в чудесна форма този сезон и го доказа днес с победа във II кръг на първенството над шампиона на България през последните 5 години "Балкански котки". Мачът на терена в Требич до последно бе с неясен изход, а "студентите" спечелиха инфарктно с 37:36. Значителен принос за успеха имаше Доутън Алагбе, който отбеляза три есета.

"Ръгбито е повече от игра! То означава уважение, дисциплина, честност, солидарност и спортсменство. Ценности, които трябва да ни обединяват, а не да ни разделят", обявиха от НСА след края на забележителния мач.

С днешната победа, втора за сезона от два мача, "студентите" поведоха в класирането с 8 точки. "Балкански котки" получи бонус точка за минимална загуба и е на втора позиция с 6 точки след първата си загуба за сезона. Тимът от Берковица има по-добър баланс от "Янтра" (Габрово), който спечели категорично с 38:14 над "Локомотив" (София) в ранния мач в Требич. "Янтра" заслужи 5 точки, благодарение на бонус точката за есета, като също е с 6 точки. "Железничарите" остават на четвъртата позиция без спечелена точка.

В следващия кръг на 22 ноември НСА играе столично дерби с "Локомотив" от 11:30 ч. Два часа по-късно "Янтра" ще срещне "Балкански котки". И двата мача отново ще се играят на стадиона в Требич, а това ще е и последният кръг от есенния дял на шампионата.

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