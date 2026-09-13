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Световният шампион взе с 3:1 епичната серия с Нова Зеландия

Южноафриканците затвърдиха статута си на №1 в ръгбито след победа за историята в Балтимор

Днес, 09:39
Малкъм Маркс бележи есе за Южна Африка при победата с 29:24 в предпоследния мач - на 5 септември в Йоханесбург.
ЕПА/БГНЕС
Малкъм Маркс бележи есе за Южна Африка при победата с 29:24 в предпоследния мач - на 5 септември в Йоханесбург.

Действащият световен шампион в ръгбито Южна Африка затвърди статута си на най-силен отбор в момента, след като спечели с 3:1 победи срещу Нова Зеландия в най-очакваната и интересна серия от тест мачове между два отбора през 2026 г.

Последният и решаващ мач бе в Балтимор, като това бе първата среща в историята между "антилопите" и All Blacks на американска земя. На трибуните на стадиона имаше 68 173 души и по този начин бе регистриран най-посетеният ръгби мач изобщо, който се е играл в САЩ. Нямаше и как да е другояче, тъй като сблъсъците между двата тима са едни от най-паметните в цялата история на ръгбито. Специално тазгодишната серия от 4 мача бе рекламирана като "най-голямото съперничество в историята на ръгбито".

Зрителите станаха свидетели на нова голяма битка, в която южноафриканците бяха безапелационни - 43:28. Те имаха аванс още на почивката (17:14), а след това единствено го увеличаваха. Ключови се оказаха факторите, с които "антилопите" спечелиха и предишните два мача на своя земя - физическа мощ, много силна колективна игра, добра дълбочина и заменяемост на състава и най-вече отличната игра в схватките (особено около точковото поле на новозеландците), която бе определяща за отбелязването на голяма част от точките. На това All Blacks отвърнаха с познатата си борбеност и бързи разигравания, но освен отстъпването в схватките, тимът на Дейв Рени усещаше сега и липсата на контузения си капитан Арди Савеа.

Две есета за успеха отбеляза Дамиан де Аленде, а по едно - Морне ван дер Берг, Питър Стеф дю Тойт, Курт-Лий Арендсе и Камерън Ханеком. За Нова Зеландия успешни опити записаха Коди Тейлър, рекордьорът в националния отбор по есета Уил Джордан, Итън Блекадър и Бойдън Барет.

С трите си победи, които последваха първоначалния успех на новозеландците с 33:16 в Йоханесбург на 22 август, тимът на Раси Ерасмус остана на първо място в актуалната световна ранглиста, следван именно от All Blacks.

Сега и двата тима обръщат поглед към отбора на Австралия. Първо Южна Африка ще гостува за тест мач на 27 септември в Пърт, а след това Нова Зеландия ще има серия от два двубоя - на 10 октомври като домакин в Оукланд, а след това "кенгурата" ще приемат втория мач на 17 октомври в Сидни.

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Ключови думи:

ръгби, All Blacks

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