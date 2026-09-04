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Ръгбистите ни ще са със същите съперници през новия сезон в Европа

Програмата ни в група С на дивизия "Конференция" предвижда само едно домакинство - срещу Украйна

Днес, 18:19
Последният мач на мъжкия национален отбор по ръгби бе на 25 април срещу Молдова (на снимката), а следващото домакинство ще бъде почти цяла година след тази среща.
Бойко Кичуков
Последният мач на мъжкия национален отбор по ръгби бе на 25 април срещу Молдова (на снимката), а следващото домакинство ще бъде почти цяла година след тази среща.

Мъжкият национален отбор на България по ръгби ще има през сезон 2026/27 същите съперници в дивизия "Конференция" (третото ниво под "Шестте нации"), както и през миналия сезон. Това стана ясно, след като от Ръгби Европа публикуваха разпределението за новата кампания.

Ръгбистите ни ще играят отново срещу Украйна, Молдова и Турция. Съща е дори и групата ни - С. Разликата е в размяната на домакинствата. По традиция отборът, който е приел свой съперник, през следващия сезон му гостува. Това означава, че България ще има само едно домакинство през предстоящия сезон - то ще е срещу Украйна и по програма е на 10 април 2027 г. Както е известно, в предишния двубой между двата отбора допуснахме тежко поражение - с 0:48 в Кишинев на 18 април т.г.

Тимът ни започва по програма с гостуване срещу Турция на 3 октомври. Това ще е възможност да вземем реванш за загубата при предишната ни визита там - с 10:49 на 5 октомври 2024 г. в Анкара.

Следващият ни мач ще е Украйна в София, както стана въпрос. Програмата ни завършва с гостуване срещу Молдова на 24 април в Кишинев. И там имаме стари сметки за уреждане - предишната ни визита там завърши със загуба с 6:48 на 4 май 2024 г. Загубен бе и последният мач между двата отбора - с 23:26 на 25 април т.г. на ст. "Локомотив" в София.

Това бе и заключителният ни двубой в групата през миналия сезон, след който България завърши на трето място след победителя Украйна и подгласника Молдова. Последен остана тимът на Турция.

Сега регламентът е същият - победителят в групата ще играе плейоф срещу отбор, завършил на първо място в друга от групите, а залогът е класиране в по-горното ниво - дивизия "Трофи".

Отборът на България е трети сред съперниците в групата и по моментно място в световната ранглиста. Най-напред е Украйна (№51), следва Молдова (№57), България е №73 в света в най-новата класация, а Турция е най-назад - №84.

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Ключови думи:

ръгби, Ивайло Иванов

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