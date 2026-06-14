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България е с шести места при мъжете и жените на ръгби 7 в Андора

В решителните двубои си оказа влияние умората от интензивната програма за два дни

14 Юни 2026
Националите ни се готвят да подновят играта за втората част от мача ни срещу Израел днес.
Rugby Europe/стопкадър
Националите ни се готвят да подновят играта за втората част от мача ни срещу Израел днес.

Мъжкият национален отбор на България по ръгби 7, съставен от част от играчите ни по ръгби 15, завърши на шесто място на европейското първенство в дивизия Конференция 1 (третото ниво в Европа) на турнира в Андора. В решаващия мач за пета позиция тимът ни не издържа физически на серията от шест двубоя за два дни и отстъпи със 7:14 на домакина Андора.

Преди това ръгбистите ни записаха вчера победа и загуба в предварителна група В, което ни определи второто място. Успехът бе с 29:26 над Словения, а загубата - с 12:17 от Австрия.

Днес във втората фаза попаднахме в група F, където записахме също победа (31:12 над Финландия) и загуба (0:36 от Израел). Това отново ни отреди втора позиция, с което попаднахме в групата за разпределение от 5-о до 9-о. А там стартирахме с убедителен успех над Сърбия - 38:12, което ни доведе и до директния сблъсък с Андора.

Трябва да се отбележи също, че двете загуби в първите две групи - от Австрия и Израел, бяха точно от отборите, които стигнаха до финалния мач. В част от двубоите се включи и треньорът на отбора ни Ивайло Иванов, който е и селекционер на държавния тим по ръгби 15.

Женският ни национален отбор по ръгби 7 се представи по подобен начин достойно и завърши също на шесто място в дивизия Конференция (третото ниво при жените в Европа). В петък в група С националките ни записаха победа (24:19 над Литва) и загуба (0:36 от Латвия). Това ни определи второ място, с което достигнахме до 1/4-финал. Там вчера България претърпя загуба с 0:41 от тима на Израел, който се класира накрая на трето място в дивизията. Пътят на женския ни представителен тим продължи с победа с 22:12 над Естония, с което се стигна до директен спор за петата позиция. И там умората си каза думата и Малта спечели с 26:0.

Ръгби 7 е олимпийският и по-динамичен вариант на ръгби. В него теренът отново е със стандартни размери, но отборите са с по 7 състезатели, а полувремената са по 7 минути. Почивките между двете части са по 2 минути, вместо по 10, а при жълт картон състезателят излиза от игра за 2 минути, вместо за 10.

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