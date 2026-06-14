България е с шести места при мъжете и жените на ръгби 7 в Андора

Мъжкият национален отбор на България по ръгби 7, съставен от част от играчите ни по ръгби 15, завърши на шесто място на европейското първенство в дивизия Конференция 1 (третото ниво в Европа) на турнира в Андора. В решаващия мач за пета позиция тимът ни не издържа физически на серията от шест двубоя за два дни и отстъпи със 7:14 на домакина Андора.

Преди това ръгбистите ни записаха вчера победа и загуба в предварителна група В, което ни определи второто място. Успехът бе с 29:26 над Словения, а загубата - с 12:17 от Австрия.

Днес във втората фаза попаднахме в група F, където записахме също победа (31:12 над Финландия) и загуба (0:36 от Израел). Това отново ни отреди втора позиция, с което попаднахме в групата за разпределение от 5-о до 9-о. А там стартирахме с убедителен успех над Сърбия - 38:12, което ни доведе и до директния сблъсък с Андора.

Трябва да се отбележи също, че двете загуби в първите две групи - от Австрия и Израел, бяха точно от отборите, които стигнаха до финалния мач. В част от двубоите се включи и треньорът на отбора ни Ивайло Иванов, който е и селекционер на държавния тим по ръгби 15.

Женският ни национален отбор по ръгби 7 се представи по подобен начин достойно и завърши също на шесто място в дивизия Конференция (третото ниво при жените в Европа). В петък в група С националките ни записаха победа (24:19 над Литва) и загуба (0:36 от Латвия). Това ни определи второ място, с което достигнахме до 1/4-финал. Там вчера България претърпя загуба с 0:41 от тима на Израел, който се класира накрая на трето място в дивизията. Пътят на женския ни представителен тим продължи с победа с 22:12 над Естония, с което се стигна до директен спор за петата позиция. И там умората си каза думата и Малта спечели с 26:0.

Ръгби 7 е олимпийският и по-динамичен вариант на ръгби. В него теренът отново е със стандартни размери, но отборите са с по 7 състезатели, а полувремената са по 7 минути. Почивките между двете части са по 2 минути, вместо по 10, а при жълт картон състезателят излиза от игра за 2 минути, вместо за 10.