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Шампионът "Балкански котки" стартира мощно новия сезон

Тимът от Берковица спечели с огромна преднина срещу "Локомотив" на старта на ръгби първенството

Днес, 17:19
Капитанът на "Балкански котки" и националния отбор на България Петър Николов (№25, вдясно) се е устремил да отбележи последното есе в мача срещу "Локомотив" (Сф).
ТВ1
Капитанът на "Балкански котки" и националния отбор на България Петър Николов (№25, вдясно) се е устремил да отбележи последното есе в мача срещу "Локомотив" (Сф).

Шампионът на България по ръгби в изминалите 5 сезона "Балкански котки" стартира уверено сезон 2026/27. Тимът от Берковица спечели с 68:5 срещу "Локомотив" (Сф) като домакин в мач игран в Требич. Както е известно, там ще се играят всички срещи от есенния дял на сезона. Превъзходството на "котките" беше през цялото време, а "железничарите" отбелязаха единственото си есе точно преди края на първата част, която приключи 33:5 в полза на берковчани. Със спечелената бонус точка за отбелязани есета "Балкански котки" поведе в класирането с 5 точки.

Втори е очертаващият се като силен конкурент тим НСА, който победи във втория мач за деня с 26:24 срещу "Янтра" (Габрово). Там двубоят беше изключително оспорван и равностоен, което доказва и резултатът на почивката - 12:12. В крайна сметка "студентите", подсилени от националите братя Смилко и Костадин Дебренлиеви спечелиха, а с това вече имат актив от 4 точки. "Янтра" е трети с добитата бонус точка за минимална загуба. Тимът също ще домакинства в Требич, подобно на "Балкански котки", заради ремонти на стадионите в Габрово и Берковица.

В следващия кръг на 8 ноември "Локомотив" (Сф) ще приеме "Янтра" от 11:30 ч., а от 13:30 ч. "Балкански котки" е домакин на НСА.

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