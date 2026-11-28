ТВ1 Ръгбистите на НСА (в раирани фланелки) правят шпалир на "Балкански котки" след края на днешния мач на стадион "Локомотив" в София.

"Балкански котки" е носителят на първата Суперкупа на България по ръгби. Трофеят беше разигран днес между тима от Берковица, който е актуален шампион и финалиста за Купата на България НСА, който е и есенен лидер в държавното първенство.

"Балкански котки" спечели минимално - 16:15, с което се получи своеобразно повторение на финала за Купата на 11 октомври, когато "котките" отново надделяха минимално над НСА - с 25:24, в също толкова оспорван мач.

"Студентите" бяха достоен съперник и показаха, че през този сезон ще са много сериозен претендент за титлата и за прекъсване на серията от пет поредни титли на "Балкански котки". До почивката берковчани бяха по-добри и поведоха с 10:0. Втората част бе по-резултатна за тима на НСА, който отбеляза 15 точки срещу 6 за съперника. В крайна сметка обаче "котките" успяха да удържат победата.

Мачът на стадион "Локомотив" се игра при лошо време - дъжд до почивката и силен снеговалеж пред втората част. Това само допринесе за борбения характер на двубоя, който съвсем влезе в типичния дух на класически ръгби мач с тези атмосферни условия.