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"Балкански котки" спечели първата си Купа на България след голяма драма

Наказателен удар в последната минута осигури на ръгби шампиона победа във финала срещу НСА

Днес, 15:35
Ръгбистите и спортно-техническият екип на "Балкански котки" ликуват след спечелването на Купата на България, която е първа в историята на клуба.
Фейсбук/Балкански котки
Ръгбистите и спортно-техническият екип на "Балкански котки" ликуват след спечелването на Купата на България, която е първа в историята на клуба.

Шампионът на България по ръгби за мъже "Балкански котки" е новият носител на Купата на България. Тимът от Берковица завоюва трофея в изключително драматичен финал срещу НСА, спечелен с 25:24.

Двубоят, игран на стадиона в Требич, предложи голяма интрига буквално до последната минута и беше един от най-интересните в последните години у нас. На почивката "студентите" водеха с 15:7. През втората част "Балкански котки" обърна резултата до 22:17, но с пълно есе НСА направи резултата 24:22 в своя полза. Вторият обрат за "котките" дойде в третата минута на допълнителното време след 80-ата. Тогава беше присъден наказателен удар в полза на тима от Берковица. С изпълнението се нагърби капитанът на "Балкански котки" и на националния отбор Петър Николов. Ударът му беше клинично точен и така бе оформен крайният резултат, а с това бе спечелен и трофеят. Това е първата Купа на България в историята на "Балкански котки".

По-рано днес в Требич се игра и двубоят за третото място. В него "Янтра" се наложи над състава на "Локомотив" (София) с 36:8.

Капитанът на "Балкански котки" Петър Николов (вляво) се подготвя да изпълни наказателния удар, с който донесе победата на отбора си над НСА, а с това и Купата на България по ръгби.
ТВ1 Капитанът на "Балкански котки" Петър Николов (вляво) се подготвя да изпълни наказателния удар, с който донесе победата на отбора си над НСА, а с това и Купата на България по ръгби.
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