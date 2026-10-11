"Балкански котки" спечели първата си Купа на България след голяма драма

Фейсбук/Балкански котки Ръгбистите и спортно-техническият екип на "Балкански котки" ликуват след спечелването на Купата на България, която е първа в историята на клуба.

Шампионът на България по ръгби за мъже "Балкански котки" е новият носител на Купата на България. Тимът от Берковица завоюва трофея в изключително драматичен финал срещу НСА, спечелен с 25:24.

Двубоят, игран на стадиона в Требич, предложи голяма интрига буквално до последната минута и беше един от най-интересните в последните години у нас. На почивката "студентите" водеха с 15:7. През втората част "Балкански котки" обърна резултата до 22:17, но с пълно есе НСА направи резултата 24:22 в своя полза. Вторият обрат за "котките" дойде в третата минута на допълнителното време след 80-ата. Тогава беше присъден наказателен удар в полза на тима от Берковица. С изпълнението се нагърби капитанът на "Балкански котки" и на националния отбор Петър Николов. Ударът му беше клинично точен и така бе оформен крайният резултат, а с това бе спечелен и трофеят. Това е първата Купа на България в историята на "Балкански котки".

По-рано днес в Требич се игра и двубоят за третото място. В него "Янтра" се наложи над състава на "Локомотив" (София) с 36:8.