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Рекордьорът по титли "Валяците" е аут за новия сезон

Другата голяма новост е, че всички мачове от есенния етап на ръгби първенството ще се играят в Требич

Днес, 12:37
Отборът с най-славно минало в българското ръгби - "Валяците", ще пропусне новия сезон на държавното първенство.
Фейсбук/Валяците
Отборът с най-славно минало в българското ръгби - "Валяците", ще пропусне новия сезон на държавното първенство.

Най-титулованият ръгби клуб в България - "Валяците", няма да вземе участие в държавното първенство през сезон 2026/27. Това е една от големите новини от публикувания календар от Българската федерация по ръгби (БФР). Вестта идва около година, след като перничани спечелиха последния си до момента трофей - Купата на България за 2025 г.

"Валяците" са ненадминати до момента в българското ръгби с 32 шампионски титли (9 от тях под името "Миньор" между 1981 и 1989 г.). За последен път тимът спечели първенството през 2021 г. През изминалия сезон обаче отборът имаше доста кадрови проблеми и трудно успяваше да събере пълен състав за някои от мачовете си.

Така през предстоящия сезон участващите отбори в шампионата ще бъдат четири - настоящият първенец "Балкански котки", който е в серия от пет поредни титли, а също така "Янтра" (Габрово) и столичните НСА и "Локомотив".

Друга важна новина е, че всички срещи от есенния дял на сезона ще се играят на терена в крайния столичен квартал Требич. Там базата бе ремонтирана за нуждите на БФР, като бяха поставени нови трибуни и бе подобрена инфраструктурата. През есента ще се играят три кръга в три недели - 25 октомври, 8 ноември и 22 ноември. Всичките шест мача ще бъдат предавани пряко по достъпната при повечето кабелни оператори ТВ 1, както и в нейния официален YouTube канал. Преди всеки от двубоите ще се състои задължителен официален церемониал, като това е нововъведение на федерацията, за да се следват добрите традиции и утвърдените практики на Ръгби Европа.

Следващ ключов момент е, че се въвежда нов трофей - Суперкупа на България. Той ще бъде разигран на 28 ноември (събота) от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" между шампиона "Балкански котки" и финалиста за Купата на България НСА. Двата отбора се срещнаха само преди дни - в неделя, в мач за Купата, който беше спечелен драматично от "котките" с 25:24.

 

ВНИМАНИЕ И КЪМ ЖЕНИТЕ

До края на годината предстои и мач на женския национален отбор по ръгби на България. Той ще бъде в дивизия "Конференция", което е третото ниво на Ръгби Европа при жените. Съперник ще бъде отборът на Норвегия, а самият двубой ще се изиграе на 7 ноември (събота) от 15:00 ч. на столичния стадион "Локомотив".

Програмата за есенния дял от сезон 2026/27 на Българската федерация по ръгби.
Фейсбук/БФРъгби Програмата за есенния дял от сезон 2026/27 на Българската федерация по ръгби.
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