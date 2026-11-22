Ръгби отборът на НСА е в много добра форма и това беше доказано в днешния ден. "Студентите" спечелиха с 33:27 срещу "Локомотив" (Сф) в столичното дерби на III кръг на държавното първенство. Мачът на терена в Требич бе много оспорван, като "железничарите" водеха на почивката с 19:14. През втората част обаче НСА обърна развоя и резултата, като достигна до крайния успех. Това бе трета победа за тима от три мача, което осигури на НСА първо място в класирането след есенния дял на шампионата с актив от 12 точки. "С много характер, борбеност и отборен дух момчетата показаха, че са готови за големите предизвикателства!", коментираха от клуба.

Това може да се приеме като изненада, предвид доминацията в последните години на отбора на "Балкански котки", който е носител на пет поредни титли. През миналия сезон 2025/26 "котките" бяха повели още след есенната част на първенството, но сега са на второ място във временното класиране. Те имат 10 точки след днешната си победа над "Янтра" с 37:26. Отборът от Габрово показа познатия си биткаджийски характер, като опитваше да държи близка разлика със съперника. "Котките" обаче водеха още на почивката - 24:12, като запазиха водачеството до края. "Янтра" е на трето място с 6 точки.

На четвърта позиция е "Локомотив", който днес спечели първата си точка - бонус заради минималната загуба от "студентите".

Развоят на ръгби сезона у нас към момента обещава вълнуващ завършек напролет. Като десерт на есенния дял обаче ще бъде предстоящият двубой за Суперкупата на България, който ще противопостави шампиона и носител на Купата на България "Балкански котки" срещу финалиста за Купата НСА. Мачът обещава да е много интересен заради добрата игра на "студентите". А и още е пресен споменът от драматичния финал за Купата между двата отбора на 11 октомври, в който "котките" спечелиха само с 1 точка разлика.

Мачът за Суперкупата на България ще е на 28 ноември (събота) от 15:00 ч. на стадион "Локомотив" в София и ще се предава пряко по ТВ 1.