НСА ще оспорва Купата на България с шампиона "Балкански котки"

Доминантът в последните години у нас по ръгби 15 при мъжете - "Балкански котки", ще спори за Купата на България срещу НСА. Това стана ясно след изиграните вчера 1/2-финали в турнира.

"Котките", предвождани от играещия треньор и национал Цветостин Цветков, спечелиха по много категоричен начин със 73:13 срещу миналогодишния финалист в турнира "Локомотив" (Сф) на терена в Требич. Часове по-късно там се изигра и вторият 1/2-финал, в който НСА също бе убедителен - 41:24 срещу вицешампиона от изминалия сезон "Янтра" (Габрово). Така "студентите", които спечелиха през май третото място в първенството ни, дадоха заявка за силно представяне през новия сезон.

Сигурно е, че Купата на България ще има нов притежател. Както е известно, в края на октомври м. г. "Валяците" спечели отличието в изпълнен с нерви и скандали финал срещу "Локомотив".

Сега срещата за трофея между "Балкански котки" и НСА ще се играе на 11 октомври отново на игрището в Требич. По програма мачът е от 13:00 ч. и ще се предава пряко по ТВ 1. Два часа по-рано е спорът за третото място между "Янтра" и "Локомотив".