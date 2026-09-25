Ръгбистите излизат с дебютанти и голям хъс в Анкара

СПОРТАЛ Селекционерът на националния ни отбор по ръгби Ивайло Иванов е убеден, че работата, която върши с отбора, вече дава резултати и това ще проличи още в предстоящото гостуване срещу Турция.

Трима дебютанти попаднаха в разширения състав на националния отбор по ръгби 15 на България за предстоящото гостуване срещу Турция на 3 октомври в Анкара. Това са Теодор Димитров ("Биковете) и Милен Ленинов ("Валяците"). Мартин Стоянов ("Моряците") има вече опит при мъжете, но също няма мачове в националния отбор.

"Това е важна стъпка както за самите състезатели, така и за развитието на българското ръгби и интегрирането на младите таланти в представителния ни тим", коментира специално за "Сега" селекционерът на мъжкия ни отбор Ивайло Иванов. Той няма да разчита на двама контузени. Николас Александров отпада заради проблем с коляното, а Кристиян Павлов е с травма в глезена.

Мачът с Турция е първият за България за сезон 2026/27 в група С на дивизия "Конференция" (третото ниво под "Шестте нации"). Това ще е и възможност за реванш за загубата при предишното ни гостуване в Анкара - с 10:49 на 5 октомври 2024 г.

И именно такава е нагласата. "Предстоящият мач срещу Турция е сериозно предизвикателство, но и възможност за реванш. Преди две години загубихме на техен терен и сега заминаваме с амбицията да покажем различно лице и да се борим за победата. Очаквам корав и физически сблъсък, в който дисциплината ще бъде от ключово значение още от първата минута. Именно тези качества показваме все по-убедително в последните три мача. Работата, която започнахме от момента, в който поех отбора, вече дава резултати и се вижда във всяка среща. Следващата ни цел е да надградим постигнатото и да покажем още по-динамична, разнообразна и атрактивна игра. Заминаваме с амбиция, увереност и ясна цел - да се представим достойно и да потърсим победата!", сподели очакванията си Ивайло Иванов.

Самият двубой на 3 октомври е от 15:00 ч. и ще се предава пряко на сайта на Rugby Europe. Следващите ни срещи в групата са през 2027 г. - на 10 април срещу Украйна в София и на 24 април срещу Молдова в Кишинев.