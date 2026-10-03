Ръгбистите ни се разминаха на един удар със славна победа в Анкара

Мъжкият национален отбор на България по ръгби изнесе силен първи мач от новия сезон в група С на дивизия "Конференция" (третото ниво под "Шестте нации") и завърши 31:31 като гост на Турция. Играчите на селекционера Ивайло Иванов могат само да съжаляват, че се разминаха с победата и пълния обрат, тъй като в последната минута не успяхме да отбележим от допълнителния удар след есето, с което резултатът бе изравнен.

Срещата започна по лош начин за нас и в един момент губехме с 0:21. Все пак точно преди почивката Димитър Георгиев отбеляза есе, а капитанът Петър Николов изпълни успешно добавката и резултът стана 7:21. През втората част видяхме преобразен и вдъхновен български отбор. Важна роля изигра разместването на №9 Николай Герасимов и №15 Микеле Ферари. В крайна сметка България записа резултат 24:10 само след почивката, което говори красноречиво за превъзходството ни на терена във вторите 40 минути.

Това беше не само първият ни, но и единствен мач през есента в групата. След него сме на втора позиция с 2 точки и по-добър актив от турците, които са също с 2 точки. Начело е фаворитът Украйна с 5 точки, а Молдова до момента е без изигран мач. Програмата ни през пролетта на 2027 г. предвижда домакинство на 10 април срещу Украйна в София и гостуване на 24 април срещу Молдова в Кишинев.

Въпреки съжаленията за пропуснатата победа, която щеше да увенчае епичното ни възраждане през втората част, остана удовлетворение, че ръгбистите започват да показват идеите, които Ивайло Иванов се опитва да прокара в играта ни. Освен това най-сетне ръгбистите ни преодоляха синдрома от гостуванията. Това беше първият ни мач от 4 години, в който не загубихме мач извън страната ни. На 15 октомври 2022 г. България спечели с 23:14 срещу Малта. След това обаче последваха 6 поредни мача навън, които загубихме - 7:76 срещу Хърватия, 17:35 срещу Кипър, 6:48 срещу Молдова, 10:49 срещу Турция, 28:44 срещу Сърбия и 0:48 срещу Украйна. Остава и удовлетворението, че взехме реванш, макар и непълен, срещу Турция за споменатата загуба на 5 октомври 2024 г.