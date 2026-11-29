Тазгодишният победител в "Шестте нации" Франция спечели и първото издание на турнира Шампионат на нациите, който замени традиционните летни и есенни тест мачове между най-добрите отбори от Северното и Южното полукълбо. В драматичен финал на стадион "Алианц" (бивш "Туикенъм") "петлите" победиха с 40:34 световния шампион Южна Африка.

Най-добрият европейски отбор в момента направи страхотно първо полувреме и поведе с 20:3 на "антилопите". Но световните шампиони са си монументална сила и го доказаха с чудовищен обрат до 31:23. Наказателен удар на Тома Рамос и последвало есе на Шарл Оливон и допълнителен шут на Рамос обаче доведоха до нов обрат в 72-ата минута, този път за Франция - 33:31. В 79-ата минута, т.е. минута преди края на редовното време, зрителите видяха поредна смяна на лидера в резултата - наказателен удар на Мани Либок даде преднина на южноафриканците 34:33. Тук сякаш изглеждаше, че "антилопите" няма да изпуснат успеха. Но не така смятаха французите - в петата минута след 80-ата крилото Тео Атисобе завърши есе, което с добавка на Рамос осигури финален аванс от 6 точки в полза на селекцията на Фабиен Галтие.

В по-ранния двубой днес Аржентина победи с 34:26 Шотландия в спора за седмото място. В предишните два дни Нова Зеландия спечели убедително с 26:8 срещу домакина на финалния турнир Англия и зае третата позиция. Пети стана тимът на Ирландия след 38:14 над Австралия, девети е Уелс, който бе безапелационен срещу Япония - 40:10. В спор за 11-ото място Италия надделя минимално с 32:21 над Фиджи.