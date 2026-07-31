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Руснаците панически изтеглят парите си от банките

Финансовите институции прилагат различни трикове, за да задържат клиентите

01 Авг. 2026
Банкоматите все по-често не работят
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Банкоматите все по-често не работят

Руснаците масово да изтеглят парите си от банките и за юли са поставили абсолютен рекорд - кешът в обръщение се е увеличил с 620,9 млрд. рубли. Това показват данните на Централната банка на Русия. Предишният рекорд беше през април тази година, когато наличните пари в обръщение се увеличиха с 607,9 млрд. рубли. Това означава, че за последните шест месеца /от февруари до юли/ от банките са били изтеглени 2,543 трлн. рубли, пише The Moscow Times.

"Това е абсолютен рекорд тази година на месечна база, както и исторически рекорд за юли по принцип", коментира вицепрезидентът на Сбербанк Тарас Скворцов. Той отбеляза, че това в момента е един от основните проблеми за банковата система, който вече е довел до дефицит на ликвидност в рубли в редица банки. Основната причина за отлива е преминаването на бизнеса в сивия сектор заради повишението на данъците. По прогнозите на Сбербанк до края на годината кешът в обръщение ще се увеличи с 3,8 трилиона рубли.

"Мащабите на изтеглянето на пари от банките показва, че в паниката вече се включват и големи фирми и хора, които разполагат с вътрешна информация, че в Русия ще се случи нещо крайно негативно и затова се презастраховат", коментира пред The Moscow Times икономистът Николай Корженевски. "Парите гласуват с краката си - явно се предприемат конкретни действия заради рязко повишения риск", смята той.

Много хора започнаха да се оплакват, че банките използват най-различни трикове, за да не им дадат достъп до парите - установяват лимит на тегленето, слагат високи такси или неизпълними условия.

Междувременно втората по големина руска банка ВТБ започна мащабни съкращения на щата си заради влошаването на финансовите си резултати, увеличаването на "лошите" кредити и срива на акциите си на Московската борса до исторически минимум. “Банката ще уволни около 10% от сътрудниците си,” заяви зам.председателят Дмитрий Пиянов. През първото тримесечие на тази година печалбата на банката спадна с 20%, а през второто спадът стигна 34%. Проблемните кредити са се увеличили почти два пъти.

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