Руснаците панически изтеглят парите си от банките

Руснаците масово да изтеглят парите си от банките и за юли са поставили абсолютен рекорд - кешът в обръщение се е увеличил с 620,9 млрд. рубли. Това показват данните на Централната банка на Русия. Предишният рекорд беше през април тази година, когато наличните пари в обръщение се увеличиха с 607,9 млрд. рубли. Това означава, че за последните шест месеца /от февруари до юли/ от банките са били изтеглени 2,543 трлн. рубли, пише The Moscow Times.

"Това е абсолютен рекорд тази година на месечна база, както и исторически рекорд за юли по принцип", коментира вицепрезидентът на Сбербанк Тарас Скворцов. Той отбеляза, че това в момента е един от основните проблеми за банковата система, който вече е довел до дефицит на ликвидност в рубли в редица банки. Основната причина за отлива е преминаването на бизнеса в сивия сектор заради повишението на данъците. По прогнозите на Сбербанк до края на годината кешът в обръщение ще се увеличи с 3,8 трилиона рубли.

"Мащабите на изтеглянето на пари от банките показва, че в паниката вече се включват и големи фирми и хора, които разполагат с вътрешна информация, че в Русия ще се случи нещо крайно негативно и затова се презастраховат", коментира пред The Moscow Times икономистът Николай Корженевски. "Парите гласуват с краката си - явно се предприемат конкретни действия заради рязко повишения риск", смята той.

Много хора започнаха да се оплакват, че банките използват най-различни трикове, за да не им дадат достъп до парите - установяват лимит на тегленето, слагат високи такси или неизпълними условия.

💥 Сбербанк не даёт мужчине снять деньги со счёта. Начинает предлагать оплатить всякие комиссии — поборы и навязывать разные платные подписки, а после оплаты навязанных услуг блокирует операцию по снятию денег.



Продолжение ⬇️ pic.twitter.com/03gLkreaGk — АНАРХИСТ - 35 (@anarhist363) 30 юли 2026 г.

Междувременно втората по големина руска банка ВТБ започна мащабни съкращения на щата си заради влошаването на финансовите си резултати, увеличаването на "лошите" кредити и срива на акциите си на Московската борса до исторически минимум. “Банката ще уволни около 10% от сътрудниците си,” заяви зам.председателят Дмитрий Пиянов. През първото тримесечие на тази година печалбата на банката спадна с 20%, а през второто спадът стигна 34%. Проблемните кредити са се увеличили почти два пъти.