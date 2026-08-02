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Над 20 км опашки се извиха на границата между Хърватия и Черна гора

Чакането за преминаване надхвърля 10 часа, доставят се водоноски, а кмет нарече положението недопустимо

02 Авг. 2026
Кадър от ситуацията на границата
N1 Hrvatska
Кадър от ситуацията на границата

Опашките на гранично-пропускателните пунктове между Хърватия и Черна гора "Карасовичи-Дебели Бриег" и "Виталина-Конфин" достигат до 20 километра, а колите чакат с часове да преминат, съобщи регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА.

Според официални данни на сайта за трафик по хърватските пътища  "Хърватски автомобилен клуб" колите чакат по над 10 часа преди да успеят да преминат граничните пунктове. Според коментари на шофьори някои проверки при преминаване отнемат повече от обичайното време.

Движението към хърватското село Груда край ГКПП "Карасовичи-Дебели Бриег" е напълно блокирано и се препоръчва на местните да използват алтернативните междуселски пътища. 

Кметът на хърватската община Конавле Божо Лазич заяви, че положението е недопустимо, като подчерта, че местните не могат с часове да достигнат до домовете си.

Близките общини доставят цистерни с вода до колоните, за да облекчат чакането на пътуващите. В акцията на солидарност се включиха и местни, които раздават вода в колоните и предоставят тоалетните в домовете си на разположение на чакащите туристи.

Съветват се всички, които планират пътуване до Хърватия през Черна гора, да избягват тези гранични пунктове.

 

На българските граници:
 

Интензивен е трафикът за леки автомобили на вход и изход на гранично контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Калотина“ на границата със Сърбия и „Капитан Андреево“ на границата с Турция, съобщи Главна дирекция "Гранична полиция".

За да облекчи трафика на Капитан Андреево, Турция отвори ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново" за преминаване на леки автомобили до 3,5 тона. 

 

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Ключови думи:

Хърватска, Черна гора

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