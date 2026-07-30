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Фаучи мълча 3 часа в Сената

Лицето на борбата с COVID в САЩ се позова на Петата поправка

30 Юли 2026
Антъни Фаучи
БГНЕС/ЕПА
Антъни Фаучи

Антъни Фаучи, бившият водещ американски експерт по инфекциозни болести по време на COVID-пандемията, отказа да отговаря на въпроси по време на изслушване в Сената, като се позова на конституционното си право да не се самоуличава. Фаучи само обвини републиканския сенатор Ранд Пол в „неконтролируема“ кампания да го вкара в затвора.

85-годишният Фаучи, който се пенсионира през 2022 г., беше призован от Пол — председател на Комисията по вътрешна сигурност и правителствени въпроси към Сената и негов дългогодишен съперник. Фаучи се яви, но отказа да отговори на повече от 100 въпроса. Фаучи се позова на Петата поправка дори когато сенаторът републиканец от Мисури Джош Хоули го попита кой ден е днес, какво е времето и какъв цвят е вратовръзката му.

Пол заяви, че на Фаучи не е позволено да използва Петата поправка, за да се въздържа от отговори на въпросите на сенаторите, че помилването от бившия президент Джо Байдън няма да го защити и че ще има последствия за отказа му да отговаря. Той добави, че комисията е насрочила гласуване за следващата седмица за обвиняване на Фаучи в неуважение към Конгреса.

Фаучи, който ръководи Националния институт по алергии и инфекциозни болести в продължение на 38 години, служейки при редица президенти от Републиканската и Демократическата партия, и се превърна в лицето на американския отговор на пандемията, отдавна е критикуван от президента Доналд Тръмп и редица американски консерватори. 

Преди изслушването Тръмп написа за Фаучи в социалните мрежи: „Идеите му бяха ЛУДИ!“

Повече от 1,1 милиона души починаха от COVID-19 в Съединените щати, а пандемията отприщи продължителни опити от страна на консерваторите да хвърлят вината за последиците от мерките, предприети за ограничаване на глобалната здравна криза. Фаучи се превърна в основна мишена на този гняв — критикуван за директивите за локдаун, насоките за носене на маски и социална дистанция, както и за популяризирането на ваксините, които станаха силно политизирани по време на пандемията.

Фаучи и редица здравни служители в световен мащаб препоръчаха тези мерки въз основа на наличните към момента научни доказателства за най-добри практики за забавяне на разпространението на нов и смъртоносен вирус, срещу който липсваше имунитет, докато се появи ваксина.
На 19 януари 2025 г. президентът Байдън превантивно помилва Фаучи, за да го предпази от „необосновани и политически мотивирани преследвания“ за обвинения, свързани с COVID. Помилването обаче не покрива последващи действия.

Федералното законодателство определя като престъпление съзнателното и умишлено правене на „съществено неверни, фиктивни или измамни твърдения или заявления“ пред Конгреса, което потенциално излага Фаучи на риск от затвор, ако прокурорите преценят, че е излъгал след помилването си.

Републиканците критикуваха Фаучи за отказа му да отговаря и заявиха, че федералният закон и решение на Върховния съд на САЩ от XIX век го задължават да даде показания. Решение от 1896 г. позволява на Конгреса да задължава свидетели да дават показания, като им предоставя имунитет от наказателно преследване за казаното от тях, без това да нарушава правото им по Петата поправка срещу самоуличаване.
 

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Ключови думи:

Антъни Фаучи, ковид

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