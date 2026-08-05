Зетят на шефа на руските ВКС починал при атентата в Москва

27-годишният Даниил Передрий, зет на началника на Руските въздушно-космически сили (ВКС) генерал-полковник Александър Чайко, е починал от раните си, получени при бомбения атентат на 1 август 2026 г. в ресторант „Balzi Rossi“ в центъра на Москва.

Както съобщава The Insider, информацията за смъртта на 27-годишния Данила Передрия се появи в Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи. Той беше женен за дъщерята на главнокомандващия ВВС на Русия Александър Чайко.

В нито едно официално руско изявление не са посочени имената на жертвите.

Взривът бе причинен от самоделно взривно устройство (около 1 кг ТНТ, напълнен със сачмени лагери), донесено от неизвестна жена, която го е представила като „подарък“. Охранител я е спрял на входа, където устройството избухнало.

Броят на загиналите се увеличи от първоначалните 3 на 5, като ранените са около 19, а инцидентът се разследва като терористичен акт.

Множество независими и проруски източници твърдят, че заведението е било затворено за частен банкет, свързан с кръга на Чайко. Самият Чайко не е пострадал и няма официално потвърждение, че е бил в ресторанта.