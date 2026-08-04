Датската принцеса влезе в казармата за 11 месеца

Датската принцеса Изабела влезе в казармата и започна военната си служба. Усмихната и с раница на гърба 19-годишната дъщеря на крал Фредерик X и кралица Мери прекрачи портала на казармите "Антворсков" в град Слагелсе, където 11 месеца ще служи в Гвардейския хусарски полк.

Princess Isabella starts military training in Denmark HRH Princess Isabella of Denmark officially reported for duty at the Guard Hussar Regiment at Antvorskov Barracks in Slagelse! 🇩🇰 Rather than arriving with... Princess Isabella starts military training in Denmark HRH Princess Isabella of Denmark officially reported for duty at the Guard Hussar Regiment at Antvorskov Barracks in Slagelse! 🇩🇰 Rather than arriving with...

Изабела стана един от 1600 датски младежи, които започнаха новата, удължена основна военна служба. Дания съвсем наскоро я увеличи от 4 на 11 месеца заради променящата се ситуация със сигурността в Европа. Освен това бе въведена и задължителна кацарма за жени на 18+ години. Така Изабела, която е второто по възраст дете на крал Фредерик X, стана една от първите жени, попаднали под историческото удължаване на казармата.

Позовавайки се на кралския двор, датските медии съобщиха, че принцесата ще се откаже от всякакво възнаграждение по време на военната си служба. Нейният брат - престолонаследникът Кристиан, също изкара казармата в Слагелсе. Членовете на датското кралско семейство по традиция минават през въоръжените сили - практика, която се спазва и в други европейски монархии.

Наскоро испанската престолонаследничка Леонор завърши военното си обучение.