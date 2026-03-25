Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Премиерът на Дания подаде оставка заради поражение на изборите

Днес, 13:47
EЕПА/БГНЕС

 Мете Фредериксен подаде оставката си като премиер на Дания, след като партията ѝ претърпя поражение на изборите. И все пак има шансове тя отново да бъде лидер на новия кабинет, за който вече се водят преговори.

Социалдемократическата партия на Фредериксен преодоля най-слабите избори от 1903 г., като успя да спечели едва 38 места в 179-местния парламент, което е с 50 места по-малко в сравнение с преди четири години. Фредериксен остава на поста си като служебен премиер, докато не се сформира нова администрация – и все още остава един от фаворитите за най-високата позиция. "Отново съм готова да поема отговорностите на премиер на Дания за следващите четири години", заяви тя.

Петте партии от левия блок печелят 84 от 179 места в парламента, което недостатъчно за мнозинство. Десните партии имат 77 места. Центристите, водени от министъра на външните работи Ларс Льоке Расмусен, печелят 14 места и по този начин ще играят решаваща роля в преговорите за състава на следващото правителство, които се очертават като особено трудни.

От 2022 г. Метте Фредериксен оглавява безпрецедентна коалиция между дясното и лявото, в която място намериха и центристите, пише АФП.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дания, Мете Фредериксен

Още новини по темата

Дания се е готвила за война със САЩ заради Гренландия
19 Март 2026

Датският премиер залага авторитета си в предсрочен вот
26 Февр. 2026

Гренландия избра Дания пред САЩ
14 Яну. 2026

Конгресмен внесе закон за анексиране на Гренландия
13 Яну. 2026

Европа обмисля дали да прати войници в Гренландия
08 Яну. 2026

След 400 г. дейност пощите в Дания спират да разнасят писма
21 Дек. 2025

И Норвегия разследва прелитания на дронове над военна база
27 Септ. 2025

Неизвестни дронове се появиха и над Франция
25 Септ. 2025

Дания обвини САЩ в тайни операции за влияние в Гренландия
27 Авг. 2025

Дания представи първия портрет на викинг
27 Авг. 2025

Дания маха данъците върху кафето и шоколада
25 Авг. 2025

Дания поема председателството на ЕС с акцент въоръжаване
01 Юли 2025

Дания дава на хората авторски права върху физиономиите им
29 Юни 2025

Възрастта за пенсиониране в Дания става 70 години

23 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?