Премиерът на Дания подаде оставка заради поражение на изборите

Мете Фредериксен подаде оставката си като премиер на Дания, след като партията ѝ претърпя поражение на изборите. И все пак има шансове тя отново да бъде лидер на новия кабинет, за който вече се водят преговори.

Социалдемократическата партия на Фредериксен преодоля най-слабите избори от 1903 г., като успя да спечели едва 38 места в 179-местния парламент, което е с 50 места по-малко в сравнение с преди четири години. Фредериксен остава на поста си като служебен премиер, докато не се сформира нова администрация – и все още остава един от фаворитите за най-високата позиция. "Отново съм готова да поема отговорностите на премиер на Дания за следващите четири години", заяви тя.

Петте партии от левия блок печелят 84 от 179 места в парламента, което недостатъчно за мнозинство. Десните партии имат 77 места. Центристите, водени от министъра на външните работи Ларс Льоке Расмусен, печелят 14 места и по този начин ще играят решаваща роля в преговорите за състава на следващото правителство, които се очертават като особено трудни.

От 2022 г. Метте Фредериксен оглавява безпрецедентна коалиция между дясното и лявото, в която място намериха и центристите, пише АФП.