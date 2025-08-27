Медия без
Дания представи първия портрет на викинг

Изработена от слонова кост от бивни на морж, фигурката представя глава и торс с размер едва три сантиметра

Днес, 08:51
Pixabay

Националният музей на Дания представи това, което определя като първия „портрет“ на викинг – миниатюрна фигура от X век, изобразяваща мъж с внушителни мустаци, сплетена брада и прецизно поддържана прическа, предаде БГНЕС, като се позовава на АФП.

Изработена от слонова кост от бивни на морж, фигурката – макар и частично повредена – представя глава и торс с размер едва три сантиметра.

„Ако си представяте викингите като диваци, тази фигура доказва точно обратното. Той е изключително добре поддържан“, каза уредникът Петер Пенц, показвайки находката с бели ръкавици.

По думите му прическата е с ясно изразен път по средата, косата е подстригана в тила, а вълната отстрани оставя ухото открито. Освен големите мустаци и дългата сплетена брада, фигурата има и бакенбарди.

В епохата на викингите красивата и подредена коса е била символ на богатство и висок статут, подчерта Пенц. „Тази прическа, с малките къдрици над ушите, показва, че човекът е на върха. Може би дори самият крал – Харалд Синезъби.“

Смята се, че произведението е било част от древна настолна игра и е изобразявало крал. Открито е през 1796 г. във фиорда на Осло, Норвегия, след което повече от два века е забравено в архивите на Националния музей на Дания.

Пенц разказва, че когато преди няколко години се натъкнал на фигурката в музейната колекция, почувствал сякаш викингът гледа право към него.

Фините детайли рязко се отличават от други познати изображения на викинги – например върху монети – които почти не съдържат индивидуални черти или изразителни лица. Изкуството от епохата на викингите е известно с характерните животински мотиви, но рядко представя хора.

„Това е първото нещо, което се доближава до истински портрет от викингския период, което съм виждал“, казва Пенц. „Най-изненадващо е изражението. Повечето човешки фигури от онова време са опростени и не са особено човешки. Тази обаче е уникална със своето внимание към детайла.“

„Някои казват, че изглежда дяволито. Аз мисля, че по-скоро изглежда така, сякаш току-що е разказал шега. Усмихва се.

