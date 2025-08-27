Дания обвини САЩ в тайни операции за влияние в Гренландия

Датският външен министър Ларс Расмусен е привикал най-високопоставения американски дипломат в Копенхаген - временно управляващия посолството Марк Щрох, заради информация, че поне трима американски граждани провеждат тайни операции за влияние в Гренландия, съобщава Би Би Си. Според датската обществена телевизия DR заподозрените имат тясна връзка с Белия дом, без да се уточнява каква е тя.

В момента САЩ нямат посланик в Копенхаген.

DR цитира източници, според които целта на тайните операции е била да се проникне в гренландското общество и да се насърчи отделянето на Гренландия от Дания и присъединяването й към САЩ. Един от американците е посетил столицата на Гренландия Нуук, за да състави списък с гренландци, които подкрепят опитите на САЩ да завземат острова. Те трябвало да създадат движение за независимост от Дания. Той събирал и информация как Дания може да бъде представена в лоша светлина в американските медии. Другите двама заподозрени са установили връзки с политици, бизнесмени и местни жители.

DR не знае дали американците са действали по своя инициатива или по нечия заръка. Телевизията твърди, че знае имената им, но няма да ги съобщи, за да запази източниците си на информация.

"Знаем, че чужди сили продължават да показват интерес към Гренландия и нейното място в Кралство Дания. Затова няма да е изненада, ако някой се опита да повлияе върху бъдещето на нашата страна. Всеки опит за намеса във вътрешните работи на Кралството, разбира се, е недопустим. В тази връзка поисках във външно министерство да бъде извикан управляващия посолството на САЩ", се казва в изявление на датския външен министър Ларс Расмунсен до АП. Той добавя, че сътрудничеството между Дания и Гренландия е "тясно и се базира на взаимно доверие".

Посолството на САЩ в Копенхаген не е отговорило на молбата на АП за коментар.

Датското разузнаване предупреди, че в момента Гренландия е обект на различни видове кампании за влияние.

Датската служба за сигурност и разузнаване PET заяви, че кампаниите за влияние имат за цел да ''създадат раздор в отношенията между Дания и Гренландия''. Това може да се постигне чрез използване на ''съществуващи или измислени разногласия'', с ''традиционни, физически агенти на влияние, или чрез дезинформация''. PET заяви, че е засилила присъствието си в Гренландия и сътрудничеството си с властите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няколко пъти заяви, че иска да анексира Гренландия, която е автономна част от Дания, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс обвини Копенхаген, че не инвестира достатъчно в територията. Американците имат там голяма военна база, която Тръмп разглежда като ключова в противопоставянето с Китай.

Според социологическите проучвания едва 6% от гренландците искат тяхната страна да стане част от САЩ, 85% са против, а 9% не могат да преценят.